Сдают зачеты с седьмой попытки, ждут чуда, а в перерывах - пьют горькую на паре: ростовские студенты откровенно рассказали о буднях в университете

Многие ребята идут на отчаянные шаги, чтобы разбавить серые учебные будни. Фото: Анастасия Осипова

Сегодня ростовские студенты отмечают свой законный праздник. День, когда можно ненадолго отложить конспекты, купить праздничную упаковку пельменей по акции, усесться в теплое кресло и вспоминать пару-тройку интересных случаев из университетской жизни

Журналист "КП - Ростов-на-Дону" пообщалась со студентами донской столицы, чтобы узнать, что происходит за порогом университета.

ВНЕЗАПНО ПРИХОДИТ СЕССИЯ

В попытках получить долгожданный зачет студенты тратят последние нервные клетки. Порой вместо сил остается только надежда на чудо или силы свыше, рассказывает студент пятого курса Юрий Фролов.

- Эта история произошла, когда я учился на первом курсе, - вспоминает парень. - Тогда небо было голубее, трава зеленее, а слово «незачет» приравнивалось к самому большому горю. Именно поэтому ты был весь из себя старательный, прилежный. Конспекты пишешь, на лекции ходишь, еще боишься слов Зинаиды Петровны из деканата, о том, что это точно последний шанс на пересдачу. И вот за все страдания, вместо доброго Деда мороза в декабре приходит она. Сессия.

До сих пор помню первую: сидишь дома наедине с учебником по литературе. За окном кружатся хлопья снега, во дворе бегают розовощекие детки, кто-то из них облизывает сосульку, кто-то просит папу еще раз скатить с горки, ну у тебя в планах только именитые авторы и смысл, который те пытались донести. И это в то время, когда к квартире уже все готово к Новому году: тут тебе и елка в огнях, и песни группы «ABBA». Ну а пока горошек с колбасой ждут своего часа в холодильнике, ты ждешь последний зачет.

25 декабря пришлось собрать волю в кулак и отправиться в универ. По правде говоря, к зачету готовился посредственно. Вместо знаний только надежды на божью волю, внезапный зомби-апокалипсис или счастливый случай. С собой взял длинную кофту с большими карманами, чтобы прятать телефон, пару конспектов, дабы показаться старательным студентом, ну и шариковую ручку, разумеется.

«ОТ МОИХ ПАР ВАС ОСВОБОДИТ ТОЛЬКО КОМА ИЛИ СМЕРТЬ»

- Если честно, преподаватель по литературе внушал мне куда больший страх, чем сама литература. Ведь она всегда говорила, что от ее пар студентов может освободить только кома или смерть.

В кабинет впускала только по 10 человек. На столе - кипа билетов, в каждом - по два вопроса, около часа на подготовку и никакой возможности сбежать. Так вышло, что сидел я прямо рядом с ней. Это добавляло плюс десять к нервозности. Увидев вопросы, аккуратно достал телефон из кармана, подвинул его ближе и пытался списывать пока мои одногруппники уже сражались за зачет. Проблема была в том, что список вопросов у нас примерный, а точнее доставшийся по наследству от старших курсов. Вероятность того, что ответ будет верный, была где-то 30 к 70. Немного, конечно, но шансы все-таки были.

ВАШУ МАШИНУ ЭВАКУИРУЮТ

Наконец подходит мой черед. Экзаменатор из-за всех сил пыталась вытряси хоть что-то про поэмы. Но тщетно: в тот момент в голове сидели две обезьянки и били в бубен. Но ситуацию спасла сотрудница деканата. Девушка ворвалась в кабинет с криками: «Там это… Вашу машину эвакуируют».

В этот момент педагог срывается со стула и на всех скоростях бежит спасать свою иномарку. Вот это шанс! Просто сектор-приз на барабане! Вселенная явно хочет, чтобы я сдал. Понимая, что предыдущие реплики явно были мимо кассы, спрашиваю одногруппников знают ли они хоть что-то. Добрая самаритянка Витка Девятова говорит, что под лестницей у нее есть приличного качества конспект. Только вот, чтобы его прочесть, нужно выйти из кабинета.

Ростовские студенты откровенно рассказали о буднях в университете. Фото: Анастасия Осипова

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА СДАТЬ ЗАЧЕТ

- Пот на моем лбу проступил в доли секунд, сердце стало учащенно биться, надо было действовать быстро и ловко. В любой момент экзаменатор могла вернуться, и если бы меня не было на месте, все - здравствуй пересдача. Добравшись до цели, беру в руки этот слиток золота, бегло прохожусь глазами по своим темам и снова забегаю в кабинет.

Через пару минут заходит она, первые две минуты негодует по поводу ситуации на парковке, а затем снова приступает к допросу. Худо-бедно что-то выдаю, а в ответ получаю: «Ну вот вроде что-то знает, а что-то нет, ну ладно, так и быть подарю вам зачет». Надо было видеть мое лицо в тот момент: оно сияло так, словно ребенку сказали, что единороги существуют!

НЕРВЫ СДАВАЛИ, А Я ВСЕ НЕТ

Но не всем судьба дарит такие щедрые подарки. Некоторые студенты ходят на пересдачу прямо как к себе домой, и даже пятая попытка сдать может оказаться не последней. Так произошло и со студенткой факультета рекламы Дианой Грилиной.

- Я тогда училась на втором курсе. Все предметы кое-как закрыла, но вот зачет по маркетингу все не шел. Несколько раз пыталась сдавать в летнюю сессию, еще пару попыток было в сентябре третьего курса. И вот, наконец, в октябре точно должна была закрыть долг, ведь староста пугала, что близок день списков на отчисление.

12 октября прямо как пелось в песне, была моя попытка номер пять. Готовилась, как могла, читала, учила, конспектировала, анализировала ошибки прошлого, прямо как на сеансе психотерапевта. Одним словом, нервы сдавали, а я все никак.

Благо был шанс написать пристойного вида конспект по основным понятиям и взять с собой. На четвертой пересдаче преподаватель разрешил и это, только бы я поскорее уже его перестала мучить. Сделала такой красивый большой блокнот, старательно выписывала разборчивым почерком, выделяла все маркером, ну прям шедевр каллиграфии вышел. Ну и чтобы уж окончательно перестраховаться выписала в тетрадку ответы, которые ранее попадались одногруппникам. Прямо на совесть все делала.

СЕМЬ - МОЕ СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

- И вот час «X» настал. Уверено захожу в аудиторию, получаю билет, готовлюсь. Уже в процессе понимаю, что из двух блокнотов взяла тот, что со шпорами. Ну ладно, тем лучше, ведь в нем есть хоть какие-то конкретные ответы. Смотрю на препода улыбаюсь, легально листаю свой конспектик. Ха - шах и мат - получилось обмануть систему!

Спустя полчаса уверенным шагом иду к своей мечте получить уже этот зачет. Начинаю отвечать по билету. И все то было так гладенько и правильно, что в какую-то секунду экзаменатор даже усомнился в том, что перед ним стою именно я. Вдруг он выдал: «Диана, а дайте посмотреть ваш конспект».

Ну вот и все, «кина» не будет! Очень нервничаю, пытаюсь объяснить, что в конспект почти не смотрела. Мол, ну что вы, за 5 попыток уж могла и сама выучить все. Да, действительно могла, ну кому какое дело, когда четвертый сезон любимого сериала вышел.

Но очередная попытка выкрутиться не увенчалась успехом. Преподаватель снова, но уже более грозно потребовал мой конспект. Отдаю ему в руки те самые шпоры за неимением чего-то другого. Листает, начинает злиться, орать, и угрожать отчислением.

- Вон, идите вон, - с гневом произнес он.

За эту минуту я прошла все стадии от отрицания и гнева до принятия. Как же быть дальше, что же я мамочке скажу. Благо железобетонное терпение преподавателя подарило мне еще два шанса. Спустя месяц, на седьмой раз я все-таки сдала. Вот не зря нумеролог говорил, что это мое счастливое число!

А кто-то на лекциях умудряется и поспать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ УЧЕБА В УНИВЕРЕ ЗАПОМНИЛАСЬ

Но не зачетом единым, как говорится. Порой студенты стараются разбавить скучные лекции далеко не чаем с имбирем.

- На первом курсе ты очень внимательно слушаешь, делаешь конспекты, - рассказывает выпускник факультета экономики Давид. - На втором, занимаешь самые удобные места на последнем ряду, чтобы лекция не отвлекала от любимого шутера. Ну а дальше ставки вседозволенности повышаются. Хочется попробовать что-нибудь новенькое.

На тот момент мы с другом Лехой были уже на третьем курсе - как-никак опытные бойцы университетского фронта. Хотелось сделать все, чтобы учеба в универе запомнилась.

В один из сентябрьских дней, сидя на очередной нудной потоковой лекции Леха говорит:

- Эх, вот бы сейчас водочки, тогда и голос препода не казался бы таким душным.

- Да! Вот это был бы размах, - поддакиваю в ответ.

- Услышав мои одобрительные вздохи, Леха вполне серьезно выдает: мол, а что, если прямо на паре выпить и закусить. Я сначала подумал, что это уже перебор, ведь если обнаружат, прощай дипломчик, здравствуйте, берцы. Но Алексей настаивал, что в этой жизни нужно попробовать все, ведь дальше начнутся скучные рабочие будни, в которых не будет места сумасшедшим поступкам. Его доводы к бренности взрослой жизни все-таки заставили меня основательно обдумать предложение.

БУТЫЛКА С ВОЛШЕБНЫМ ЗЕЛЬЕМ

- Спустя несколько дней все-таки решили быть дерзкими нарушителями закона. Только вот надо было учесть все детали и продумать план. Выбрать самый удобный день, пару наиболее лояльного препода, ну и, собственно, определиться с выбором напитка. Это вам не шуточки: на грани с армией ходим.

Путем нехитрых умозаключений остановились на том, что это будет среда, пара по мировой экономике, ну а скрасит все это великолепие сорокоградусная беленькая подруга. Подготовили весь арсенал для «пикника»: тут тебе и батины рюмочки, бутылка с волшебным зельем, смелость и, конечно же, хорошее настроение. Уселись на последнюю парту в самый дальний угол, где висят крючки для верхней одежды. Перед началом пары тут уже аншлаг из курток и пальто. А нам только на руку, ведь за ними почти ничего не видно.

«ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ»

- Как только началась лекция, достали стопки, и аккуратно наливали в них водку под партой. Пока внимание преподавателя привлекла очередная ведомость, выпили первую - за здоровье, потом еще по одной - за родителей. Ну а где-то на середине лекции мы чокались уже за благополучие педагога. Ситуацию омрачало то, что вредная староста заприметила нашу поляну и всем своим видом показывала, что, если не свернем бар, она доложит и «здравствуй, юность в сапогах». На максимальной скорости для такого состояния собрали стопки, водку спрятали в черный пакет и притихли.

В конце пары первыми выбежали из аудитории в надежде на то, что эти ароматы Франции никто не учует. Открыв дверь на улицу, почувствовали самый настоящий ветерок бунтарства. Как там говорил Гарри Потер, «Шалость удалась!».

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