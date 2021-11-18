Власти рассказали, почему к Новому году решили украсить Ростов смешариками

Фото: управление наружной рекламой Ростова-на-Дону.

В администрации Ростова рассказали, почему к Новому году город украсят фигурами смешариков. Власти считают, что культовый мультфильм воспитывает нравственно здоровое поколение.

— Смешарики занимаются воспитанием нравственно здорового подрастающего поколения с высоким уровнем образования, духовного и культурного развития, — прокомментировали в ростовской мэрии.

В администрации также отметили, что создателям сериала присудили госпремию за «Социально культурную программу, направленную на воспитание подрастающего поколения». Власти считают, что за 12 лет мультсериал стал культовым, а его персонажи — самыми любимыми и узнаваемыми детскими героями.

Напомним, в этом году власти планируют украсить Ростов за 26 миллионов рублей. На площадке напротив кинотеатра «Ростов» появятся фигуры смешариков и арка, оснащенная функцией дополненной реальности. Подробнее о том, как будет выглядеть город в Новый год можно прочитать здесь.

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