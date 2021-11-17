Смешарики и дополненная реальность: как украсят Ростов к Новому году за 26 миллионов рублей

Фото: управление наружной рекламой Ростова-на-Дону.

Ростовское управление наружной рекламой объявило два тендера на оформление города к Новому году. В этому году власти планируют потратить на украшения рекордные 26 миллионов рублей. Рассказываем и показываем, как будет выглядеть Ростов в праздники.

Почти 19,5 млн рублей власти готовы выделить на установку 19 светящихся конструкций и фигур. Все они будут находиться в центре донской столицы. Например, на переулке Соборном установят конструкцию в виде наступающего года, напротив Дворца творчества детей и молодежи — фигуры в виде дворцов.

На Соборном появится фигура в виде нового 2022 года. Фото: управление наружной рекламой Ростова.

Преобразится площадь Советов. Здесь появится интересная конструкция — фигура оленей с функцией дополненной реальности. При наведении камеры смартфона или планшета на специальную отметку установка будет транслировать не менее пяти сказочных героев. При этом пользователи смогут взаимодействовать с персонажами — играть в режиме онлайн, менять размер и перемещать фигуры. Возле каждой из двух сторон конструкции расположатся по четыре шара из светящихся медных нитей и пластика.

Конструкция будет оснащена функцией дополненной реальности. Фото: управление наружной рекламой Ростова.

Идем дальше. На площадке у пересечения переулка Университетского и улицы Большой Садовой поставят новогоднюю елку и четыре фигуры в виде подарочных коробок с бантами. Установка также будет воспроизводить анимированные изображения сказочных героев.

На пересечении Университетского и Садовой появятся гигантские подарочные коробки. Фото: управление наружной рекламой.

Увидеть анимированных сказочных героев можно будет и напротив кинотеатра «Ростов». Здесь трансляцию анимации можно запустить с помощью отметки на конструкции арки с башнями. Возле поставят четыре фигуры в виде героев мультфильма «Смешарики».

Возле Старо-Покровского храма установят три фигуры в виде новогодних венков и елочной игрушки и надписи «С Новым годом!».

Напротив Музыкального театра поставят две светящиеся конструкции. Здесь же установят топиарную композицию «Повозка с лошадьми» — ее приобретут с помощью нового тендера.

Не обойдется без традиционной топиарной композиции. Фото: управление наружной рекламой Ростова.

Начальная стоимость еще одного контракта составляет 7,2 млн рублей. Кроме установки фигуры лошадей с повозкой поставщик должен будет украсить флагами дороги, фасады зданий, входы в парки, площади и другие места. Кроме того, будет установлено панно с репродукциями детских рисунков и рекламные конструкции, а на улице Большой Садовой зажгут гирлянду.

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