На украшение Ростова к Новому году планируют потратить 7,2 млн рублей

на площади Советов установят арку с цифрами 2022 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на украшение города к Новому году планируют потратить 7,2 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, который согласится выполнить контракт за эту сумму. Аукцион уже объявили на сайте госзакупок.

Заявки будут принимать до 19 ноября, окончательные итоги должны подвести через несколько дней после этого, 23 числа. Заказчик - управление наружной рекламы - оформит контракт до 30 марта 2022 года.

Так, компания или предприниматель, которые возьмутся заказ, обязаны выполнить работу в два этапа. На первом предполагается изготовление элементов, демонтаж старых панно и баннеров, а также установка новых. На втором этапе, до 5 февраля, должны все снять и отвезти к месту хранения.

Судя по документации, речь идет в том числе о композиции «Повозка с лошадями», флагах на Большой Садовой и новочеркасском въезде, в парках и на Покровском храме. Также на столбах появятся световые консоли в виде елочных игрушек, а на площади Советов появится арка с цифрами 2022.

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