В Ростовской области может измениться формат проведения новогодних корпоративов

Сейчас точки общепита продолжают работать в условиях ограничений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рестораторы Ростовской области пока не берутся делать какие-либо определенные прогнозы относительно проведения новогодних корпоративов. Все напрямую зависит от эпидситуации по COVID-19. Если она ухудшится, власти могут ввести новые ограничения, которые, скорее всего, повлияют и на все праздничные сборы.

Однако пока радикальных решений никто не принимал, поэтому в ресторанах, кафе и других заведениях продолжают подготовку к праздникам. При этом бизнесмены все же ожидают некоторого снижения количества заказов и брони. Кроме того, сами компании, которые собираются устроить торжество для своих сотрудников, могут сократить программу из соображений безопасности.

Все это может ощутимо ударить по общей выручке организаций общепита. Ранее о возможных финансовых потерях заявила глава Федерации рестораторов и отельеров региона Карина Шатворян. Специалист отметила, что в этой ситуации очень важен прямой и конструктивный диалог с властями, например, относительно системы QR-кодов и смягчения отдельных санитарных требований.

На сегодняшний день все точки общепита на Дону продолжают работать в условиях ограничений. Принимать посетителей разрешили только с 6 утра и до 21 часа вечера. Перед заказом клиенты должны предъявлять сертификаты о вакцинации или справки о перенесенной инфекции. ПЦР-тесты больше не принимают.

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