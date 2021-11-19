Подарки для «любимых» и «зай»: 5 тысяч браслетов и шармов «Pandora» пытались ввезти контрабандой в Ростовскую область

Подделки низкого качества не дошли до прилавков и интернет-магазинов. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Праздник к нам приходит... Чем ближе Новый год, тем интереснее контрабанда, которую отлавливают на границе ростовские таможенники. В этот раз задержали партию ювелирных украшений. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

ЧТО-ТО СТРАННОЕ НА ПРОСВЕТ

Когда автобус «Mercedes-Benz Travego» под управлением гражданина Украины прибыл на таможенный пост Куйбышево, сотрудники ростовской таможни провели стандартный осмотр. «Просветив» внутренности машины с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса обнаружили подозрительный груз в технологических нишах, где обычно ничего и не хранят.

Если внимательно рассмотреть «рентген» автобуса, можно увидеть над водительским креслом, за ним и возле пассажирского кресла в середине салона, можно увидеть странные затемнения. Когда таможенники проверили эти ниши, нашли в них мечту всех модниц - пакеты и коробки с товарным знаком «Pandora», что юные красотки заказывают на праздники своим бойфрендам. А количество их (тут всем любительницам металлических браслетов и затейливых шармов стало плохо) — около 5 тысяч!

Красной линией обведены тайники, где водитель спрятал "добро. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

«ПРОСТО ПОПРОСИЛИ ПРОВЕЗТИ»

От подделки наших модниц уберегли таможенники. Поскольку этот товарный знак включен в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, наш пост направил запрос представителю правообладателя товарного знака. И получил ответ: украшения произведены без разрешения правообладателя товарного знака. Контрафакт был изготовлен из материалов низкого качества, товарные знаки тоже были нанесены некачественно и в других местах, не как в оригинале.

Как рассказал водитель автобуса, его просто попросили перевезти пакеты через границу, а чтобы не было проблем с таможней, он разложил их на полках ручной клади внутри салона, в бардачках автобуса и в отсеке для инвентаря.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Куйбышево Игорь Шутяк, теперь в отношении водителя, который не довез нашим дамам поддельные модные украшения, возбуждено два дела об административных правонарушениях — за подделку и за то, что прятал товар от таможенников.

В автобусе обнаружили около 5 тысяч модных украшений и фирменных упаковок. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

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