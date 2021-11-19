Где сделать прививку «Спутник Лайт» в Ростове: список поликлиник и пунктов вакцинации

Ревакцинироваться можно в поликлиниках и мобильных пунктах.
Фото: Ксения Высотина
Ростовчане жалуются в соцсетях на отсутствие в больницах препарата для ревакцинации. В городском Управлении здравоохранения утверждают, что вакцина в ближайшее время поступит в медучреждения.
Мы обзвонили поликлиники и выяснили, где можно сделать прививку «Спутник Лайт» в Ростове прямо сейчас.
Городская больница № 6
Поликлиническое отделение № 1:
ул. 35 линия,6, каб.16.
Поликлиническое отделение № 2:
ул. Мясникова 68/38, каб.3.
Поликлиническое отделение
№ 3: ул. 28 линия, 55, каб. 112.
Расписание: будние: с 09.00 -19.00, суббота, воскресенье: с 08-00 до 14-00
Городская больница №20
пр. Коммунистический, 39.
Будние: с 08.00-20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.
Мобильный пункт:
ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25)
Ежедневно с 10-00 до 18-00.
Городская поликлиника № 10
ул. Б. Садовая, 106/46.
Будние: с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.
Филиал Городской поликлиники №10:
ул. Чехова, 17.
Будние дни: с 08.00 -15.00.
ул. Зорге, 66.
Будни: с 08.00 -20.00, суббота: 08.00-14.00
Городская поликлиника №12
ул. Ларина, 6.
Будние: с 08.00-20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.
Мобильный пункт:
ТЦ «РИО», пр. Нагибина 17.
Будние: с 14.00 -19.00; суббота и воскресенье: 13-00-15-00.
Городская поликлиника № 14
ул. Портовая 458/52, ул.Портовая, 80.
Будние: с 08.00 -18.00, суббота, воскресенье: 08.00-12.00.
Студенческая поликлиника
ул. Казахская, 76, каб.19
Будние: с 08.00 -19.00, суббота: 09.00-14.00.
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