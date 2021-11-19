Где сделать прививку «Спутник Лайт» в Ростове: список поликлиник и пунктов вакцинации

Ревакцинироваться можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Фото: Ксения Высотина

Ростовчане жалуются в соцсетях на отсутствие в больницах препарата для ревакцинации. В городском Управлении здравоохранения утверждают, что вакцина в ближайшее время поступит в медучреждения.

Мы обзвонили поликлиники и выяснили, где можно сделать прививку «Спутник Лайт» в Ростове прямо сейчас.

Городская больница № 6

Поликлиническое отделение № 1:

ул. 35 линия,6, каб.16.

Поликлиническое отделение № 2:

ул. Мясникова 68/38, каб.3.

Поликлиническое отделение

№ 3: ул. 28 линия, 55, каб. 112.

Расписание: будние: с 09.00 -19.00, суббота, воскресенье: с 08-00 до 14-00

Городская больница №20

пр. Коммунистический, 39.

Будние: с 08.00-20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.

Мобильный пункт:

ТЦ «Золотой Вавилон» (ул. Малиновского, 25)

Ежедневно с 10-00 до 18-00.

Городская поликлиника № 10

ул. Б. Садовая, 106/46.

Будние: с 08.00 -20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.

Филиал Городской поликлиники №10:

ул. Чехова, 17.

Будние дни: с 08.00 -15.00.

ул. Зорге, 66.

Будни: с 08.00 -20.00, суббота: 08.00-14.00

Городская поликлиника №12

ул. Ларина, 6.

Будние: с 08.00-20.00, суббота, воскресенье: 08.00-14.00.

Мобильный пункт:

ТЦ «РИО», пр. Нагибина 17.

Будние: с 14.00 -19.00; суббота и воскресенье: 13-00-15-00.

Городская поликлиника № 14

ул. Портовая 458/52, ул.Портовая, 80.

Будние: с 08.00 -18.00, суббота, воскресенье: 08.00-12.00.

Студенческая поликлиника

ул. Казахская, 76, каб.19

Будние: с 08.00 -19.00, суббота: 09.00-14.00.

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