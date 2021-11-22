Обязательная вакцинация в Ростовской области: кого еще обязали сделать прививку от коронавируса

Ранее вакцинироваться обязали курьеров, сотрудников туристической и гостиничной сферы. Фото: Ксения Высотина

Обязательную вакцинацию в Ростовской области теперь должна пройти еще одна категория граждан. Изменения в постановление об обязательной иммунизации внес главный санврач донского региона Евгений Ковалев.

Прививку теперь должны сделать все жители в возрасте 60 лет и старше. Как пояснили в областном Роспотребнадзоре, в случае отказа будут применяться «меры в соответствии с законодательством».

Напомним, в начале октября вакцинация стала обязательной для курьеров, волонтеров и работников промышленности, гостиничной и туристической сферы. До этого делать прививки обязали сотрудников общепита.

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