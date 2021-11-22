Среди жителей Дона в возрасте от 60 лет привились пока всего 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей от 60 лет и старше, в том числе речь идет о возрастных жителях региона с хроническими заболеваниями. Эти изменения утвердил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Постановляю пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, - говорится в документе.

Указано также, что эти меры приняли из-за тревожных данных по заболеваемости, она оказалась в 1,7 раза выше среднеобластного показателя. Кроме того, среди жителей Дона от 60 лет привились пока всего 50%. Чтобы охватить как можно больше населения этого возраста, обратились также к работодателям. Они должны проследить за вакцинацией своих сотрудников.

Первым компонентом или однокомпонентной вакциной должны привиться до 20 декабря 2021 года, вторым компонентом - до 20 января 2022 года.

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