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Общество20 ноября 2021 15:14

Ростовские власти рассказали, почему не всем показана вакцина «Спутник Лайт»

Прививаться этим препаратом не рекомендуют пожилым людям
Михаил СТРИЖЕВ
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Специалисты рекомендуют двухкомпонентную вакцину.

Специалисты рекомендуют двухкомпонентную вакцину.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ростовском управлении здравоохранения рассказали, кому показана вакцина «Спутник Лайт». Специалисты объяснили, почему препарат подходит не всем.

Вакцинироваться «Спутником Лайт» рекомендована тем, кто переболел коронавирусом и уже привит «Спутником». Препарат не рекомендуют пожилым людям.

— Гражданам старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию против COVID-19 (в связи с возрастным снижением функции иммунной системы) для формирования иммунитета не рекомендовано применение препарата «Спутник Лайт», — говорится в сообщении управления.

В ведомстве добавили, что этой категории граждан показана двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак».