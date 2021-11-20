Ростовские власти рассказали, почему не всем показана вакцина «Спутник Лайт»

Специалисты рекомендуют двухкомпонентную вакцину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ростовском управлении здравоохранения рассказали, кому показана вакцина «Спутник Лайт». Специалисты объяснили, почему препарат подходит не всем.

Вакцинироваться «Спутником Лайт» рекомендована тем, кто переболел коронавирусом и уже привит «Спутником». Препарат не рекомендуют пожилым людям.

— Гражданам старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию против COVID-19 (в связи с возрастным снижением функции иммунной системы) для формирования иммунитета не рекомендовано применение препарата «Спутник Лайт», — говорится в сообщении управления.

В ведомстве добавили, что этой категории граждан показана двухкомпонентная вакцина «Гам-Ковид-Вак».