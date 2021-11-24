Вся жизнь игра, а ты в ней КВНщик: Ростовские юмористы рассказали, как попасть на ТВ и чем смешить молодежь

Уже несколько лет как ростовская команда попала в телевизор. Страница команды "Флэш-Рояль" ВКонтакте

Сегодня клуб веселых и находчивых задувает юбилейные свечи. Шестой десяток, это вам не шуточки. За долгие годы Александр Масляков открыл сотни талантливых юмористов по всей стране. В их числе Семен Слепаков, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Павел Воля, Михаил Галустян - кажется, этот список просто бесконечный, оно и не мудрено, ведь даже в самые тяжелые времена людей спасала хорошая шутка.

Журналист «КП – Ростов – на – Дону» пообщалась с ростовскими КВНщиками, чтобы узнать, над чем смеялись ростовчане раньше, а над чем сейчас, насколько тяжела и неказиста жизнь студента-юмориста и как же воспитать реально остроумного артиста.

НЕ ТОЛЬКО ЮМОР, НО И СЛОЖНАЯ РАБОТА

- Свой путь в КВН начал еще со школьной скамьи, поначалу, как и многие завороженно сидел по вечерам перед телевизором, ждал любимую программу, - рассказывает студент-биотехнолог Дмитрий Щербаков

- Уже в 7 классе впервые сам стал участником школьных игр КВН. Наша команда даже заняла второе место среди школ Орловского района! Это, чтобы вы понимали, был настоящий успех. Конечно, в старших классах пришлось отложить хобби и заняться учебой, ведь впереди были итоговые экзамены.

Но КВНщик однажды - КВНщик навсегда: долго без любимого дела сидеть не смог. Как только поступил в университет, появилась мысль создать свою команду на базе факультета биологии, еще к нам подключились веселые и находчивые с геофака и эконома. Но все закончилось, не успев начаться, - пришлось забросить эту идею из-за того, что многие ребята не понимали, что КВН — это не только юмор и сценки, но и очень сложная работа.

Первый массовый телевизор СССР КВН-49 подарил легендарной телепрограмме название Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТАВКА НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР

- После решил отойти от командных игр попробовал свои силы в качестве наставника: теперь помогаю писать сценарии для школьной лиги веселых и находчивых в родном Орловском районе. Ну а что? Опыт и навыки есть - почему бы не нет? Главной задачей было увлечь детей, помочь им написать шутки, где-то направить, где-то раскрыть фишки работы с залом. В моем детстве такой возможности не было: нам сразу выдавали сценарий и говорили, что делать, никакой тебе импровизации - ну скучно же.

Помню, ребята выступали в финале игр, тогда мы сделали ставку на музыкальные номера. Это была история с драматургией, стильная, красивая, а главное под современные хиты. Сам за школьные годы достаточно насмотрелся, как школьники выступали под песни 60-х - понятное дело, что их ровесники, как сейчас модно говорить, «не ловили вайб». Ведь это хиты молодости их бабушек и дедушек, какое уж тут веселье? А мне вот хотелось добавить новизны, но с элементами истории. Так, например, выступление закрывали хитом из 90-х переделанным на современный лад. Ох, это был дебют в качестве автора и наставника, и, кстати, очень успешный, команда тогда стала чемпионом, и еще пару лет не сдавала свои позиции.

Даже когда студенческая скамья давно позади, многие КВНщики не бросают любимое дело, а помогают школьным командам готовиться к выступлениям Фото: Александр БОЙКО

ДЕТСКИЕ СЛЕЗЫ – ЭТО ВСЕГДА БОЛЬШОЕ ИСПЫТАНИЕ

- Как-то на одном из выступлений нам выставили очень низкий бал за приветствие — 4,2 из максимальных 5, и такой результат автоматически отбрасывает команду на четвертое, а то и пятое место. Понимая, что ситуация не самая радужная, решил зайти в гримерку, чтобы поддержать ребят перед музыкальным выступлением. Смотреть было невозможно — две девчонки сидели на табуретках и плакали просто навзрыд.

Мне всегда тяжело, когда вижу детские слезы: поначалу теряешься и не понимаешь, что делать. Потом приходит осознание, что в этой комнате ты единственный взрослый, который должен найти правильные слова и настроить их на победу. Так и вышло: музыкальное выступление по мотивам «Золушки» получило целых 5 баллов, и это вывело группу на третье место. Очень благодарен ребятам: они смогли собраться и сделать то, что порой не могут и бывалые юмористы.

ВЫКРУЧИВАЛСЯ, КАК МОГ

- Самое сложное – это репетировать с командой, которая находится за 350 километров от тебя. Конечно, можно постоянно приезжать, прогонять материал, лично контролировать. Но такой вариант очень затратный и неудобный, особенно когда ты студент на шестидневке с кучей домашки и рабочих дел. Но где наша не пропадала — прогоны на дистанционке и до нас дошли. Участники присылали видео в мессенджеры, в свободное время отсматривал их, вносил корректировки. Иногда это происходило в автобусе, иногда на перерывах в институте - выкручивался как мог. Понятное дело, что живое общение ничего не заменит, но современные проблемы требуют современных решений.

И все эти дистанционные «мучения» того стоят. Знаете, как приятно встречать участников из первого состава - многие из них даже будучи студентами с теплом вспоминают выступления. Частенько благодарят за то, что смогли попасть в удивительный мир КВН. Для наставника, сколько бы лет тебе ни было, нет большего счастья.

Ростовские ребята тоже выступали на одной сцене с Александром Масляковым Фото: Александр БОЙКО

ИЗ КВН - С ЛЮБОВЬЮ

- С этим мнением согласен еще один бывший участник команды КВН «Пара лишних хромосом» Андрей Марченко. Шесть лет, начиная с 2013 года, парень принимал участие в университетских, областных и телевизионных лигах, а сейчас, как и его коллега, занимается сценариями для школьных коллективов города.

- Я считаю, что КВН в Ростовской области жив и процветает. Многие наши команды успели поучаствовать в премьер-лиге. Например, сборная «РРР», «Нате», «Флеш-Рояль». Эти ребята - настоящие звезды. Но времена идут, и требования к юмору меняются. Чтобы привлечь внимание молодого зрителя, очень важно подстраиваться под новые правила игры, - считает Андрей.

- Например, сейчас идет тренд на сокращение информационных сообщений, поэтому шутки у КВНщиков стали более короткими и точечными. А еще большая конкуренция среди передач - нужно постоянно доказывать первенство. На каждой федеральной кнопке есть как минимум две-три юмористических программы, не говоря уже о множестве форматов в интернете. Но интересно то, что почти каждое шоу, хоть по телику, хоть на Ютубе, делается ребятами из КВН.

Начиналось все с ростовской лиги КВН. Фото: страница Игоря Пименова ВКонтакте

ШУТКУ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬ ПОД МИКРОСКОПОМ

- Действительно, клуб веселых и находчивых – это хороший социальный лифт, благодаря которому человек с улицы может попасть в телевизор, - подтверждает участник команды «Флэш-Рояль» Игорь Пименов.

- Мой путь в КВН начался, как и у многих, с университетской скамьи. С 2010-го выступал за коллектив «Пятница 23-е», а через три года объединил ребят из разных команд в действующий клуб «Флэш-Рояль». В 2017 году даже попали в телевизионную премьер-лигу. Но если раньше альтернативы КВН просто не было, то сейчас в условиях жесткой конкуренции каждую шутку могут рассматривать под микроскопом.

Но даже при этом, мне очень нравится то, чем я занимаюсь, ведь как без юмора жить-то? Например, вчера отмечал день рождения на генеральной репетиции в честь юбилея КВН. Шутил, принимал поздравления и настраивался на грандиозный концерт. Ведь нашему родному клубу как-никак 60-лет - серьезная дата!

"Флэш-Рояль" после игры в 1/4 Донской лиги КВН. Фото: Страница команды ВКонтакте

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