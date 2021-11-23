Ростовские компании начали отменять новогодние корпоративы после ноябрьского локдауна

Event - агентства считают, что люди соскучились по живому общению. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошлый новогодний сезон обернулся для ростовских event-агентств ограничениями и отменами корпоративов. Последующий за праздниками год запомнился организаторам срывами отдельных мероприятий, локдауном и даже болезнями гостей.

Рассказываем, как компании провели очередной пандемийный год и как готовятся к приближающимся праздникам.

«НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ОФЛАЙН»

Гендиректор event-агентства «Эксклюзив» Наталия Сотникова говорит, что заказы упали, поэтому она перевела всех сотрудников на фриланс. Теперь люди подключаются к работе только в том случае, если появляется клиент с конкретным предложением. По мнению Наталии, по сравнению с 2020 в этом году ситуация стала только хуже.

— Люди стали еще более недоверчивыми, боятся заболеть. Да мы и сами боимся. Я даже отговариваю людей от мероприятий. Летом проводили большие корпоративы, и после них кто-то обязательно заболевал. Были случаи, что люди умирали. Так что я не знаю, как при таких рисках проводить мероприятия, — говорит Сотникова.

По ее словам, теперь организация праздников — не основной ее источник дохода. Чтобы зарабатывать, Сотникова параллельно занимается другим бизнесом.

Директор event-агентства «Prevent» Илья Топоров, напротив, говорит, что спрос на частные мероприятия практические не изменился, несмотря на ограничения.

— Люди продолжают праздновать дни рождения и жениться. Конечно, сроки мероприятий сдвинулись: начинаем раньше, заканчиваем в девять. Но люди все равно хотят живого общения, просто встретиться и обняться. Проводили мероприятия в онлайн-режиме, но в этом случае ничто не заменит старый добрый офлайн, — поясняет Илья Топоров.

Он признает, что периодически кто-то из гостей отказывается от мероприятия из-за болезни. В последний момент численность присутствующих может сократиться, например, с 40 — 50 до 25 — 30 человек. Бюджеты мероприятий сократились, да и от внезапных ограничений event-агентства не застрахованы. Поэтому, по словам Топорова, параллельно с организацией мероприятий компания занялась другими услугами, например, рекламой и СММ.

ОДНИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ, ДРУГИЕ НЕ СПЕШАТ С ЗАКАЗАМИ

Илья Топоров говорит, что работа над новогодними корпоративами крупных компаний началась задолго до ноября. После нерабочей недели многие приготовления пришлось свернуть.

— Мы уже сотрудничали с определенными компаниями, согласовывали сценарии, прорабатывали какие-то детали. Но после ноябрьских выходных, которые проходили с ограничениями, мы переформатировали формат поздравлений — теперь это просто подарки сотрудникам, — комментирует собеседник.

При этом небольшие компании пока не спешат с заказами и заняли выжидательную позицию. Топоров считает, что сказывается опыт прошлого сезона, когда люди уже забронировали рестораны, договорились с ведущими, а потом решали вопросы с отменой мероприятия.

Наталия Сотникова соглашается: запрос на мероприятия есть, но люди боятся. Она и сама долго сомневалась, стоит ли заниматься новогодними корпоративами.

— Я долго думала, стоит ли принимать заказы на Новый год. Когда публиковала объявление в Instagram, у меня сердце замирало. Уже появились какие-то заказы, Новый год все равно хочется провести, — говорит предпринимательница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев предупредил об «особом режиме работы» на праздниках в Ростовской области

Власти будут искать новые подходы, чтобы не допустить инфекционных вспышек. (Подробности)

В Ростовской области может измениться формат проведения новогодних корпоративов

Радикальных ограничений для общепита пока не принимали, поэтому в рестораны, кафе и другие заведения готовятся принимать гостей на праздниках. (Подробности)