Василий Голубев предупредил об «особом режиме работы» на праздниках в Ростовской области

Эпидситуацию обсудили на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев предупредил жителей Ростовской области о возможном «особом режиме работы» в грядущие праздничные дни. Эту информацию глава региона озвучил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Мы должны закрепить динамику, чтобы люди смогли нормально войти в новогодний период. Там нас тоже ожидают длинные выходные и особый режим работы. Мы будем искать новые подходы, чтобы не допустить инфекционных вспышек, - сказал Василий Голубев.

Губернатор пояснил, что к обсуждению ограничений могут вновь вернуться, «если через промежуток времени поставленные задачи не будут в целом выполнены». Ранее, после окончания нерабочей недели, некоторые санитарные требования немного смягчили, но сохранили ряд запретов все же сохранили. Теперь, после этих шагов, власти внимательно следят за любыми изменениями уровня заболеваемости.

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