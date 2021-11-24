Приставила острие к шее и душила: В Ростовской области мать пыталась убить двухлетнюю малышку

Следователи узнали, что женщина уже была судима Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Багаевского района. Она подозревается в покушении на убийство своей малолетней дочери. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнала в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ночью 22 ноября 2021 года подозреваемая была дома в станице Багаевской в состоянии алкогольного опьянения и во время ссоры с супругом разбила зеркало, а осколок поднесла к шее двухлетней дочки, угрожая мужу убить ребенка, - раскрывают жуткие подробности того вечера в донском следкоме.

Родственникам удалось отнять у женщины осколок зеркала, тогда она попыталась своими руками задушить малышку. К счастью, дело довести до конца ей не удалось — помешала родня.

Сейчас подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

- Установлено, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за кражу, - добавили в следственном комитете.

Следователь по уголовному делу назначил провести необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый столь пугающий случай в регионе за последнее время, когда родители пытаются расправиться с собственными детьми. Так, на прошлой неделе стало известно об инциденте с покушением на убийство 10-месячной девочки. Родной отец, 24-летний парень, по предварительным данным, находясь под градусом, во время конфликта со своей 18-летней сожительницей выхватил из рук матери малышку и швырнул кроху, их общую дочь головой о стену. Девочку с тяжелыми травмами доставили в детскую областную больницу.

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