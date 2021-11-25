Где ликвидируют грунтовые дороги в Ростове: публикуем список улиц и переулков

Всего в Ростове 795 грунтовых дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где ликвидируют грунтовые дороги в Ростове-на-Дону, рассказали в администрации города. 14 грунтовок заасфальтируют в этом году, еще 14 — в следующем. Публикуем список участков, где планируется устранить бездорожье.

В 2021 году заасфальтируют следующие участки:

- Ул. Кропоткина — от ул. Гаккеля до пер. Тихвинского;

- Пер. Тихвинский — от ул. Шеболдаева до ул. Профинтернов;

- Ул. Салютина — от пер. Лосева до ул. 2-я Володарская;

- Пер. Самошкина — от ул. Перекопской до пер. Самошкина, 36;

- пер. 4- Поселковый — от ул. Портовая до пер. 4-й Поселковый (до дома № 2Г);

- ул. Тульская — на всем протяжении;

- ул. Офицерская — на всем протяжении;

- ул. Борисоглебская — от ул. Борисоглебская, 51 до ул. Борисоглебская, 79;

- пер. Таллинский — на всем протяжении;

- Ул. Кадровая — от пер. Поворотного до пер. Паровозного;

- ул. Маршальская — на всем протяжении;

- Ул. Кржижановского — от ул. Кржижановского (дома № 343 — 409) до ул. Кржижановского (дома № 343 — 353);

Ул. Писательская — на всем протяжении;

- ул. 2-я Володарского — от ул. Международной до ул. Кулагина.

В настоящее время работы завершены только на четырех объектах: улице Кадровой, переулке Тихвинском, улице Салютина и улице 2-я Володарская.

Сформирован список грунтовых дорог, которые планируется заасфальтировать в 2022 году. В перечень вошли следующие участки:

- ул. Баграмяна — от ул. Алагирской до бул. Комарова;

- ул. Ленинаканская, ул. Южная — от пер. Безымяного до пер. Олимпийского;

- пер. Днепровский — от ул. Казпхской до пер. Днепровского, до дома № 34-27;

- ул. Днепровская — от ул. Каскадной до ул. Центральной;

- пер. 1-й Поселковый — от ул. Портовой до ул. 2-я Володарского;

- пер. 2-й Поселковый — от ул. Портовой до ул. 2-я Володарского;

- ул. Стрелковая — от ул. Таганрогской (от дома№ 173/1) до ул. Стрелковой (до дома № 41/2);

- пер. Ладожский — от ул. Вятская до ул. Белорусская:

- ул. Полторацкого — от ул. Руставелли до ул. Димитрова;

- ул. Башкирская, пер. Забайкальский — от ул. Башкирской до пер. Забайкальского;

- пер. Санаторный – от ул. Цезаря Кунникова до границы с/т «Архитектор»;

- ул. Петрозаводская — на всем протяжении;

- ул. Разъезд Темерник — на всем протяжении.

Департаменте автодорог и дорожного движения уточнили, что список на 2022 год – предварительный. Планы будут уточнены после утверждения бюджета города на 2022 год и плановые 2023 — 2024.

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