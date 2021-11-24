В Ростове привели в порядок 16 тротуаров на 13 улицах

Обновленный тротуар по улице Штахановского. Фото: инстаграм-аккаунт Алексея Логвиненко

На 13 улицах Ростова-на-Дону отремонтировали 16 тротуаров. Из городского бюджета на эти цели было выделено 33 миллиона рублей. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщили глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Дорожный сезон продолжается. Благодаря дополнительным финансам, которые были выделены на октябрьском заседании Ростовской-на-Дону городской думы, у нас появилась возможность благоустроить заездные остановочные карманы на проспекте Стачки, площади 5-го Донского корпуса, - пишет градоначальник.

Также в рамках проведенных работ удалось оформить парковочное пространство на Профсоюзной улице с обустройством остановочных пунктов у строений № 85 и № 155. Объекты подрядчик должен сдать до 5 декабря текущего года.

Также до конца года на тротуарах в центре города, на Большой Садовой, устранят выявленные дефекты плиточного покрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Особый режим работы введут для дорожников на М-4 в Ростовской области

От ремонта днем не отказались, но выделили периоды, когда работы проводится не будут (подробнее)