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Происшествия25 ноября 2021 15:20

За рассылку снимков «с перчинкой» осужден житель Ростовской области

В Ростовской области осудили мужчину за распространение фото знакомой интимного характера
ТИХОНОВА Татьяна
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Суд понесет наказание за моральный вред, который нанес женщине

Суд понесет наказание за моральный вред, который нанес женщине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Зверево Ростовской области суд признал виновным местного жителя в распространении фотографий интимного характера через интернет. Он делился горячим снимком своей знакомой. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Следственном комитете региона.

- Доказательства по делу, собранные следствием по городу Красный Сулин Следственным управлением СК по Ростовской области, были признаны в суде достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего жителя Зверево, - рассказали в ведомстве. - Суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 137 Уголовного кодекса — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Следствие и суд установили подробности дела. В марте 2021 года 33-летний мужчина, находясь дома, в Зверево, умышленно разместил в соцсети фотографии своей знакомой эротического характера.

Суд подтвердил, что действия мужчины были неправомерными — он незаконно распространил сведения о частной жизни женщины, которые составляют ее личную тайну, без ее согласия, тем самым нарушив неприкосновенность частной жизни и причинив потерпевшей моральный вред.

Мужчину приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком в полтора года. Также осужденный лишен права занимать должности, связанные с распространением персональных данных, на полгода.

Кто-то портит репутацию знакомым, публикуя их горячие фото в интернете, а другие возмущают общественность своими действиями. Так, ростовчане были шокированы случаем, когда безработный, ранее судимый за грабеж местный житель мало того что вступил в интимную связь с 15-летней школьницей, так еще и сделал это в месте памяти и скорби — Змиевской балке.

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