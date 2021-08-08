Ростовчанин попал под следствие за интим в Змиевской балке

Уголовное дело грозит ростовчанину за интим с несовершеннолетней знакомой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону местный житель попал в поле зрение правоохранительных органов из-за интимной связи с несовершеннолетней.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, безработный, ранее судимый за грабеж и угон соблазнил 15-летнюю ученицу одного из лицеев города. Причем, в интимную связь мужчина вступил в месте памяти и скорби – в Змиевской балке.

Сейчас по данному факту ведется проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что подросток ради фото взобрался на мемориал, установленный в Змиевской балке.

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