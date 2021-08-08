Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2021 14:33

Ростовчанин попал под следствие за интим в Змиевской балке

Мужчина раньше был судим за грабеж, теперь ему грозит статье похуже
РЕПИНА Елена
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уголовное дело грозит ростовчанину за интим с несовершеннолетней знакомой

Уголовное дело грозит ростовчанину за интим с несовершеннолетней знакомой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону местный житель попал в поле зрение правоохранительных органов из-за интимной связи с несовершеннолетней.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, безработный, ранее судимый за грабеж и угон соблазнил 15-летнюю ученицу одного из лицеев города. Причем, в интимную связь мужчина вступил в месте памяти и скорби – в Змиевской балке.

Сейчас по данному факту ведется проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что подросток ради фото взобрался на мемориал, установленный в Змиевской балке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фото на костях: ростовчанин ради снимка забрался на мемориал «Жертвам фашизма»

Ростовчане осудили поступок юноши (подробнее)