Ростовчанин попал под следствие за интим в Змиевской балке

Уголовное дело грозит ростовчанину за интим с несовершеннолетней знакомой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону местный житель попал в поле зрение правоохранительных органов из-за интимной связи с несовершеннолетней.
Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, безработный, ранее судимый за грабеж и угон соблазнил 15-летнюю ученицу одного из лицеев города. Причем, в интимную связь мужчина вступил в месте памяти и скорби – в Змиевской балке.
Сейчас по данному факту ведется проверка, после которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что подросток ради фото взобрался на мемориал, установленный в Змиевской балке.
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