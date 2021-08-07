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Общество7 августа 2021 10:11

Фото на костях: ростовчанин ради снимка забрался на мемориал «Жертвам фашизма»

Ростовчане осудили поступок юноши
РЕПИНА Елена
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Юношу осудили за фото на мемориале. Фото: паблик в "ВКонтакте" "Типичный Ростов"

Юношу осудили за фото на мемориале. Фото: паблик в "ВКонтакте" "Типичный Ростов"

В пабликах Ростова-на-Дону горячо обсуждают фотосессию местного жителя. В сеть попал снимок, на котором запечатлен молодой человек, забравшийся на мемориал «Жертвам фашизма» в Змиевской балке.

Очевидно, что на это парня сподвигло желание сделать необычное фото. Очевидцы в соцсетях рассказали об инциденте.

- Очередной любитель пофотографировать на костях. Если кто не знает, на фото - памятник жертвам на месте массовой казни десятков тысяч жителей Ростова-на-Дону во время Второй мировой войны в августе 1942 года германскими оккупантами. Как вы к такому относитесь, ростовчане?,— интересуется горожанин.

Пост собрал несколько десятков комментариев. Подписчики группы осудили поступок молодого человека.

- Расстраивает не сам факт, что он туда попу посадил, а то что ему даже в голову не пришло, что это нехорошо и оскорбляет память погибши, - написала одна из подписчиц группы.

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