ФК "Ростов" оштрафовали за селфи и социальную дистанцию

Проделка фаната обойдется клубу в кругленькую сумму. Фото: Instagram Дмитрий Смоляк

ФК "Ростов" получил сразу три штрафа после матча с "Динамо", который закончился абсолютной победой дончан со счетом 4:1.. Это решение принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Необычный инцидент произошел после завершения игры, когда команда по традиции делала коллективный снимок. Разгоряченный фанат перелез через трибуны и ограждения, чтобы сделать селфи с победителями. Получить фотографию мужчине удалось. Болельщик даже осмелился попросить футболистов ему позировать. Снимок он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Проделка фаната обошлась ФК "Ростов" в 170 тысяч рублей штрафа. Кроме того, донские болельщики в день матча не соблюдали социальную дистанцию - это это придется заплатить еще 40 тысяч рублей. Еще один штраф в 30 тысяч рублей ростовчане схлопотали за нецензурную брань фанатов в адрес противников.

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