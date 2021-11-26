В Ростовской области пенсионерка заперла в квартире газовиков, чтобы не ждать замены счетчика до утра

Два мастера пришли на обычную проверку оборудования, а сами практически попали в плен к безобидной пенсионерке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Счетчик поменяете? А если запру?» Пенсионерка из поселка Жирнов Тацинского района Ростовской области удивила коммунальщиков, полицию, соседей, да что уж там — всю страну. Женщина заперла в своей квартире газовиков, когда те не стали сразу менять счетчик в день обращения. История уже обросла слухами и комментариями — шутливыми и гневными — в соцсетях. Как же все было на самом деле, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в правоохранительных органах.

ВОТ ВАМ И ПРОВЕРОЧКА

Как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» местные жители, дело было во второй половине дня. Двое специалистов, 27 и 40 лет, пришли на ежегодное обслуживание газового оборудования в квартиру к двум пенсионерам. Во время ТО и выявили трещину на счетчике и утечку газа.

- Ее невозможно было сразу устранить, а оставлять квартиру с утечкой газа по технике безопасности тоже нельзя. Вот ребята и перекрыли газ, - пересказывают слова потерпевших селяне.

Дальше оказалось, что женщину не устроило ждать следующего дня в остывшей квартире. Это хоть и многоквартирный дом в центре города, но небольшой, двухэтажный, с индивидуальным отоплением у всех владельцев.

- Она замкнула парней в квартире и поехала в город за счетчиком. А уже конец рабочего дня — все закрыто. Нашла где-то счетчик, да не такой — по резьбе не подходил. Его даже на следующий день пришлось переваривать на другой.

Так обычная процедура затянулась на несколько часов. Парням даже пришлось вызывать полицию.

- Зашли они около трех часов дня, а освободились, кажется в восьмом часу вечера.

БОЯЛАСЬ ЗА МУЖА

Наш источник в правоохранительных органах подтвердил: в полицию обращение по такому поводу поступало.

- В половине шестого в полицию поступило обращение, а около шести на место прибыл участковый. Сотрудники газовой службы объяснили, что действовали по инструкции: должны были перекрыть газ из-за утечки и смонтировать новый счетчик уже на следующий день, - уточнили в комментарии для «КП — Ростов-на-Дону».

После беседы с участковым женщина все-таки отпустила мастеров. Никаких штрафов и санкций к ней применять не стали — решили вопрос по-человечески.

- Сами понимаете: женщина пожилая, у нее муж лежачий. Она боялась оставлять его в холоде на ночь.

Кстати, закончилась необычная история еще более комично. На следующий день менять злополучный счетчик пришлось тем же самым мастерам, которые просидели несколько часов в квартире днем ранее.

- Я бы не пошел, - смеются сочувствующие «пленникам». - Кажется, сама женщина ушла из квартиры, когда они пришли.

ОФИЦИАЛЬНО

Когда журналист «КП — Ростов-на-Дону» получил ответ на запрос в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», оказалось, что местные жители не ошиблись в своем рассказе. В пресс-службе уточнили, что случай произошел еще в начале недели, 22 ноября, а стал «вирусным» только сегодня.

- При проведении планового технического обслуживания газового оборудования у абонента, проживающего в поселке Жирнов Тацинского района Ростовской области сотрудники ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» обнаружили утечку на узле учета газа, - прокомментировали в пресс-службе. - Собственнику квартиры сообщили, что в целях безопасности будет перекрыт кран на вводе согласно пункту 77 Постановления правительства РФ №.410 и на следующий день произведен ремонт повреждения с использованием сварочного оборудования. Однако абонент заблокировал газовиков в жилом помещении, потребовав провести работы немедленно, что не представлялось возможным.

История закончилась 23 ноября, когда ремонтная служба компании устранила утечку и восстановила газоснабжение потребителя.

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