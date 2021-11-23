В Ростове-на-Дону медбратья ковидного госпиталя спасли старушку, которая забаррикадировалась в палате

У автора видео был только один вопрос: почему медики не стали пользоваться дверью Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовчанин снял на камеру мобильного телефона забавное видео. На кадрах – трое медбратьев в противочумных костюмах, в которых работают медики красной зоны, пробираются в палату на первом этаже через окно.

Как выяснилось, событие происходило в седьмой городской больнице.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнал, зачем сотрудникам ковидного госпиталя, развернутого на базе медучреждения, понадобилось проникать в здание через окно, а не через дверь.

Как сообщили в больнице, дело в том, что в палате, в которую, собственно, и пробрались медбратья, находилась старушка.

- 85-летняя пациентка ночью захотела выйти в туалет, но нечаянно заблокировала дверь. Самостоятельно открыть ее не получилось, - пояснил собеседник издания.

Тогда пожилая женщина начала громко кричать и звать на помощь. Чтобы не ломать дверь, медбратья решили таким необычным образом спасти больную из заточения.

Операция освобождения прошла успешно, после чего старушка спокойно продолжила спать.

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