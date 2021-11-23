«Когда спросили год рождения, она ответила 1827»: ростовский врач рассказала о внезапном осложнении, которое вызвал коронавирус у ее пациентки

От коронавируса часто страдает нервная система, - замечают медики Фото: Иван Макеев

Порядка полусотни осложнений, связанных с коронавирусом, уже насчитывает наука. При этом при covid-19 могут обострятся хронические заболевания и даже - гнойная ангина.

А о том, как ковид может повлиять на память пациента и довести до комы, на условиях анонимности рассказал другой врач из ростовской глубинки. Медик уверяет: поведение вируса очень непредсказуемо, именно поэтому так называемым антипрививочникам стоит всерьез задуматься над последствиями.

«ДО ПАЦИЕНТОВ - ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ ДВОРЫ»

- Я работаю терапевтом в поселковом фельдшерском пункте. Население у нас на участке маленькое, поэтому все друг друга знают, - рассказала доктор. - Если кому-то может понадобиться медицинская помощь, то врач может приехать буквально за 5-10 минут. Были случаи в экстренной ситуации, когда я брала свой чемоданчик и пешком через дворы добиралась до пациентов. В городе жители могут днями ждать приезда врача, который их должен осмотреть, а в поселке с этим проблем не возникает.

По словам медика, после вспышки коронавируса контроль за пациентами стал более детальным.

- Мы подробно ведем всех наших пациентов, берем мазки отправляем на обследование в город, - говорит собеседница. - Сейчас из 1300 жителей поселка и окрестностей болеют около 20 человек. Все переносят по-разному, есть те, у кого уже развилась пневмония, некоторые просто потеряли обоняние и вкус и переносят болезнь «на ногах». Те, у кого заболевание протекает стабильно, лечатся на дому. Сейчас наша районная больница заполнена и туда кладут только тяжелых больных.

Жителям небольшого поселка иногда даже проще дождаться медиков: может и огородами быстро прийти Фото: Олег УКЛАДОВ

«ПОВТОРЯЕТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ СЛОВА»

Доктор говорит: коронавирус опасен своими осложнениями - особенно у пожилых людей, поэтому мы всегда предупреждаем пенсионеров, чтобы они в случае заболевания COVID-19 всегда были начеку.

- У одной из наших жительниц Светланы Ильиничны коронавирус дал осложнение на легкие, и у нее началась пневмония, - добавляет врач. - Поскольку болезнь протекала стабильно, ей назначили антибиотики, которые кололи дома. У пенсионерки ковид подтвердился неделю назад. За это время сатурация кислорода в крови держалась на уровне 95 процентов, а температура не поднималась выше 38 градусов. Через три дня пациентке стало лучше, температура спала, сатурация поднялась до 98 процентов.

В один из дней медсестра поликлиники поехала к пожилой женщине делать утренние уколы. После приезда медработник заметила, что женщина долго отвечает на вопросы и бывает повторяет одни и те же слова. Медсестра виделась с пенсионеркой вечером, причем тогда она была абсолютно здорова.

«СМОТРЕЛА В СТОРОНУ И ПОВТОРЯЛА НЕМЫСЛИМЫЕ ВЕЩИ»

- Я приехала по просьбе медсестры и тоже заметила странности в поведении пациентки, - делится доктор. - Светлана Ильинична всегда разговаривала четко. Ей - всего 64 года, поэтому проблемы с восприятием у нее не наблюдались. Но когда я спросила у женщины год ее рождения, то та ответила - 1827 и то с третьего или четвертого раза. Было такое ощущение, будто она вспоминает какой-то давно позабывший факт, а не свои личные данные.

Пациентка смотрела в одну точку и повторяла абсолютно немыслимые вещи. Я впервые встретилась с подобным явлением и не могла понять, чем же оно вызвано. К ней из города приехали ее родные, они с удивлением обнаружили, что мама их не узнает - это стало для них полным шоком. Я расспрашивала их о ее нервных расстройствах, но они уверяли, что их у женщины никогда не было.

В итоге, сельскому фельдшеру пришлось вызывать неотложку и экстренно везти пациентку на обследование.

В один из визитов фельдшера пациентка повела себя странно... Фото: Олег Укладов

«ВПАЛА В КОМУ И ДО СИХ ПОР БЕЗ СОЗНАНИЯ»

Госпитализировали Светлану Ильиничну с диагнозом поражение центральной нервной системы. Позже, когда женщину положили в больницу, она впала в кому и до сих пор находится без сознания.

- Как мне пояснили врачи районной больницы, коронавирус спровоцировал диабетическую кому, которая бывает редко, но наступает из-за сопутствующих заболеваний, - рассказала сельский медик. - Родные рассказали, что у пенсионерки был диабет и она должна была принимать соответствующие лекарства, но как часто она их употребляла никто не знает. Женщина жила в доме одна, поэтому могла попросту забыть их принимать.

Поэтому, если есть хронические заболевания, то нужно обязательно быть начеку.

- Я всегда призываю наших жителей не оставлять пожилых родных наедине с болезнью, - говорит собеседница. - Врачи, конечно, приедут и поставят укол, но потом пациент остается один на один со своей проблемой. Человеку может стать хуже в любой момент, особенно, если есть любые сопутствующие болезни. Бывает, пациенты опускают подробности своей медицинской карты и скрывают, например, болезни желудка, ведь, на их взгляд, это не имеет отношения к коронавирусу. Но в лечении важно все.

Есть заболевания, которые находятся в ремиссии десятки лет, такие как эпилепсия. Человек может и забыть, что у него когда-то были обострения, и они напомнят о себе в самый неподходящий момент. Коронавирус может вызвать десятки осложнений, некоторые из которых являются необратимыми для здоровья.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Спасти может только вакцинация»

- Чаще всего неблагоприятный исход коронавирусного заболевания можно обнаружить у людей, которые страдают болезнями бронхолегочной системы, сердца, почек и эндокринной системы, особенно, если присутствуют сахарный диабет или ожирение, - говорит главный врач поликлиники № 14 города Ростова-на-Дону, кандидат медицинских наук Игорь Гайнутдинов. - При COVID-19 нагрузки испытывает нервная система, у пациентов появляется депрессия, астения, нарушаются когнитивные функции.

Так, интоксикация, которую организм испытывает при коронавирусе, приводит к изменениям со стороны нервной системы. Сердечно-сосудистая система тоже страдает - появляется аритмия, отдышка и тахикардия. Спасти от коронавируса может только вакцинация, которая не позволит вирусу проникать в организм людей с хроническими заболеваниями. Таким образом, все общество в целом сможет уберечь жизни самым мало защищенным категориям граждан.

Спасти старшее поколение от грозных осложнений поможет только вакцинация, - утверждает врач Фото: Алексей БУЛАТОВ

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