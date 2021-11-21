«Мама болела, а я не мог ничего сделать!»: ростовчанин рассказал, как ему пришлось спасать от коронавируса свою семью на расстоянии

Медики приехали к маме только после звонка в страховую компанию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовчанин Андрей с ужасом вспоминает то, что ему пришлось пережить несколько месяцев назад. Парень отправился на заработки в Московскую область. А там узнал, что коронавирусом серьезно заболела мама.

Вот только вернуться к ней в Ростов любящий сын не мог, поэтому спасать дорогого человека ему пришлось на расстоянии.

ЗАБОЛЕЛА ВСЯ СЕМЬЯ

- Мне было сложно найти работу в Ростове, поэтому пришлось уехать в Московскую область, - рассказал мужчина. - Я проработал там всего несколько месяцев, и наше предприятие обвинили в неуплате долгов за электроэнергию, которые остались от прошлой фирмы, арендовавшей помещение. Прокуратура заморозила все счета, а мне как сотруднику, работающему с основными документами, выдали подписку о невыезде.

Моя мама, когда узнала об аресте, сильно переживала. Они с отцом хотели приехать, но я настоял, что не стоит переживать из-за такого «пустяка».

В один из дней мать сообщила, что плохо себя чувствует, потому что ее продуло на работе.

А уже на следующий день я узнал, что болеет вся семья: младшая сестра, брат и отец. У всех похожие симптомы. Педиатр приехал к сестренке, взял мазок и велел ждать. Когда через два дня у сестры ковид не обнаружили, то все вздохнули с облегчением.

Мой отец принципиально не верил ни в медицину, ни в пандемию, поэтому настоял, чтобы ему врача не вызывали.

До того, как будут готовы результаты анализов и врач назначил лечение, маме стремительно становилось хуже Фото: Иван МАКЕЕВ

«ЕЩЕ ВЧЕРА БЫЛА ЗДОРОВОЙ И ПОЛНОЙ СИЛ»

- Постепенно все начали идти на поправку. Мама звонила и рассказывала, что ей стало тяжело дышать. Правда, сейчас она практикует «дыхательную гимнастику» и ей становится легче. Я еще тогда сказал ей: «Зачем она в такую погоду выходит во двор, если болеет?» На что она ответила, что дышать свежим воздухом полезно.

Я не стал беспокоить семью своими звонками вечером. Посчитал, что все обошлось, и со спокойной душой лег спать.

На следующее утро меня разбудил телефон. Звонил дядя. Он начал отчитывать меня по телефону как мальчонку: мол, почему я сплю, когда моей маме так плохо? На часах было 6 утра.

Я позвонил матери. Когда она подняла трубку, то у меня пробежала дрожь по всему телу: мама хрипло дышала и ей было тяжело говорить. Я был потрясен: как такое могло произойти всего за день, ведь еще вчера она была здоровой и полной сил?! По ее словам, медики должны прийти по вызову, но (!) в течении дня.

«ПОМОГ ЗВОНОК В ФОНД ОМС»

- Выходной день. Раннее утро. Я сидел на кухне и не знал, что делать. Думал, купить билет на ближайший рейс и улететь в Ростов. А уж потом решать что-то с этой подпиской о невыезде.

Набрал своему директору, но тот сказал, чтобы я не вздумал так делать: иначе точно посадят. Но я уже от безысходности чувствовал себя в тюрьме, потому что единственное, что связывало меня с внешним миром, это был смартфон.

После обеда узнал, что врач у мамы так и не появился. Нашел номер поддержки в Фонде обязательного медицинского страхования - они курируют качество оказания помощи медучреждениями. Позвонил туда, пересказав всю сложность ситуации. На том конце провода женщина пообещала помочь и направить фельдшера на осмотр.

Через час доктор действительно пришел. Она взяла мазок, выписала лекарства от кашля и самые слабые антибиотики. Велела ждать результат теста: только после него будет ясно, какое лечение назначать.

У меня было полное ощущение потерянности, потому что каждое новое решение требовало ожидания, которое забирало драгоценное время! Может, со стороны я и выглядел как паникер и неврастеник, но я понимал: если вдруг все пойдет по худшему сценарию, то все закончится очень плохо.

Пока дело дошло до КТ, легкие уже были поражены на 30% Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НА ГЛАЗАХ БРАТА БЫЛИ СЛЕЗЫ»

- Я позвонил врачу, который приходил на осмотр к матери. Женщина возмутилась: мол, почему это я жалуюсь, ведь моя мама в «не сильно плохом состоянии», чтобы паниковать. Я ответил, что у матери возможно воспаление легких, а его не лечат таким способом. К тому же у нее слабый желудок, и она ничего не ест уже несколько дней.

На тот момент диагноза не было, но я полгода назад болел воспалением легких. И меня тогда тоже уверяли, что беспокоиться не стоит. А еще - что такое заболевание вполне поддается лечению обычными таблетками. В тот раз я поверил врачу, ведь она с таким спокойным голосом сообщала мне об этом. Как итог пришлось пролежать в больнице под капельницами довольно долгое время.

К вечеру моя тревога усилилась. Маме не становилась лучше: она уже не могла лежать, был сильный кашель, отдышка и болела голова. Вызвали «скорую». Я нашел на сайте правила оказания первой помощи при ухудшении дыхания и озвучил их брату, чтобы он как мог поддерживал состояние матери до приезда бригады врачей. На его глазах появились слезы. Он сам первокурсник медицинского понимал всю безнадежность ситуации.

«КАКОЙ-ТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ»

- Когда медики приехали, они провели осмотр и обнаружили, что у матери сильно упало давление и понизилась сатурация. Они сделали несколько уколов, стало легче. Забирать в больницу не стали. Сказали: если уже совсем будет плохо - вызывать. Странное понятие «совсем плохо». Как его вообще может определить обычный человек?

Через день ПЦР-тест подтвердил наличие коронавируса. Теперь предстояло сделать КТ, чтобы определить процент поражения легких.

В поликлинике - запись на пять дней вперед, если и делать - только в частной клинике. Начал искать «частников». Но они не принимают с симптомами ОРВИ и температурой.

Покидать дом с инфекцией - нельзя, компьютерную томограмму - не делают, в больницу - не везут, выписали опять таблетки. Какой-то замкнутый круг!

Я стал искать частных докторов. Осмотр стоил всего 2500 рублей. Но я понимал: мы теряем время, которого совсем не нет. Знакомых врачей, к кому можно было бы обратиться за советом, совсем не было.

С каждым часом маме становилось хуже, пришлось чудом раздобыть номер знакомого врача и просить назначить лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В ТАКОЕ ВРЕМЯ НУЖНО БЫТЬ БЛИЖЕ К СЕМЬЕ»

Но главное - не отчаиваться: кто ищет, тот всегда найдет. Я вспомнил, что, когда лежал в больнице, у меня была очень хорошая врач-терапевт. Она быстро поставила меня на ноги, но у меня не было ее телефона. В больнице его говорить отказались. Я в отчаянье начал листать фотографии на телефоне и случайно нашел снимок больничного, где сбоку были написаны цифры ее номера телефона. В тот момент я чуть ли не прыгал от радости.

К счастью, она меня вспомнила. Приехала, осмотрела пациентку и написала первичное лечение для мамы. Буквально на следующий день после капельниц у моей любимой «пациентки» стало улучшаться самочувствие. Правда, помимо антибиотиков пришлось колоть витамины, а еще пить лекарства для сосудов, сжижения крови и таблетки для желудка. Врач отметила, что многие оценивают состояние только по сатурации кислорода в крови и по поражению легких, хотя есть масса сопутствующих осложнений для организма.

Когда пришло время делать КТ, снимок показал 30 % поражения легких, но дело уже шло на поправку, а это значит - меньше беспокойства. А вскоре с нашего предприятия сняли все обвинения, и я перебрался в Ростов.

Я понял одно: в такое сложное время нужно лучше быть поближе к семье - так намного спокойнее. А еще уверен, если человек переболел ковидом или болел кто-то из его близких, то вопрос «Делать ли прививку от ковида?» перед ним не стоит. А для других - ответ утвердительный.

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