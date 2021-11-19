Как коронавирус до ЗОЖа довел: Чем измученная последствиями ковида дончанка, которая практически перестала ходить, восстанавливает свое здоровье

Перспектива до 50 лет стать инвалидом и передвигаться на костылях пугала Фото: Олег ЗОЛОТО

Наталье из Ростовской области — 48. В сентябре прошлого года она переболела коронавирусом. Не очень сильно, но в какой-то момент женщина, которой еще больше 10 лет до пенсии, почувствовала себя глубокой старухой и почти потеряла возможность передвигаться.

Традиционная медицина облегчения приносила мало, поэтому Наталья перепробовала все доступные средства — от физкультуры до чудодейственных аппаратов. А в итоге начала печь хлеб и стала бороться со стрессом. Что из этого оказалось самым эффективным, делится с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

«НАДО ИДТИ НА РАБОТУ, А Я ДО ТАКСИ НЕ ДОПОЛЗУ»

- Заразилась в сентябре 2020 года на работе заразилась коронавирусом. Когда на третий день «простуды» пропали запахи и вкусы, поняла, что пришел он - ковид. Все ходила, принюхивалась даже к самым неприятным запахам — ничего. Обиднее всего было за еду: что не приготовишь — все никакое, аж жалко было продукты переводить, - вспоминает она.

- Переболела тяжелее обычной простуды, перенесла болезнь практически на ногах — больше не кому за пожилой мамой ухаживать. Надеялась, что страшные осложнения, которыми пугают по телевизору, меня минуют. Но нет — не пронесло.

Потом как началось... Суставы дали жару. Сначала опухло под коленкой, и сами колени закрутило, вены на ногах вылезли как у грузчика со стажем, потом заболели суставы рук, бедренные.

Шли недели, становилось только хуже, и мне было действительно страшно: чувствовала, что рассыпаюсь. Звонит шеф, на работу вызывает бумаги оформить. Я вроде недалеко от остановки живу и спокойно езжу на работу. А тут не то что до остановки, до такси за ворота выйти не могу. Каждое движение давалось со страшной болью — дойди до ванной, достать кастрюлю из холодильника — боль, боль, боль.

Наталья опасалась, что останется глубоким инвалидом с "задеревеневшими" суставами Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬНИЦА, КАПЕЛЬНИЦЫ И МАНУАЛЬЩИКИ

- Открылась страшная перспектива лишиться работы и с трудом передвигаться по собственному дому, а во двор выходить с тросточкой, а то и на костылях. В нашем городе доставки продуктов, как в Ростове, нет. О соцработнике и думать не хотела. Еще вчера спокойно обслуживала и себя, и за мамой ухаживала, а сегодня хоть и не пенсионерка, а по факту - инвалид, разве что без справки.

Когда пришла в больницу, врачи мной будто в пинг-понг играли:

- Это не ко мне, а к травматологу, - отправил хирург.

- Вы чего сюда пришли? Идите к хирургу! - не хотел смотреть травматолог. - Аааа, он вас прислал? Тогда — к неврологу.

- Ну-с, наверное, не ко мне тоже, но раз все прогнали, то сдаем анализы, проходим исследования, - подытожил невролог.

Куча анализов и исследований, лечение - а боли не утихали Фото: Алексей ФОКИН

В итоге анализов я сдала тысяч на семь, а со всеми МРТ и измерениями плотности костей — где-то на все 15 тысяч рублей вышло. Врач физиопроцедуры назначил, но как все болело, так и продолжало. Потом капельницы немножко приободрили лечиться дальше.

Стала вызванивать знакомых, искать мануального терапевта. Нашла вроде надежного — военный врач на пенсии. «Значит советской закалки и реально предмет знает», - подумала я. Поехала к нему в село на такси — до маршрутки добраться не могла. Мануальщик со всей силы и не мял, но вначале мне прямо хорошо так полегчало, а потом стало еще хуже.

И вот я лежу дома с телефоном, потому что сидеть за столом перед компьютером нет сил, да и больно, и ищу по форумам истории излечения. Попались мне упражнения из восточной практики цигун. Там обещали помочь людям с больными суставами: я купила курс и начала заниматься. Конечно, не на 100% мне эта система вернула подвижность, как было обещано. Какие-то упражнения делали лучше, какие-то только хуже - выбрала для себя подходящие и выполняю по сей день. Но курс все-равно купила не зря, и вот почему...

Когда традиционная медицина не принесла ожидаемого облегчения, женщина стала пробовать все способы улучшить свое состояние Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НЕ ДИЕТА, А КОШМАР!»

- Самое интересное для меня оказалось то, какую диету предложили участникам оздоровительной группы. Сложнее всего - отказаться от соленого, сладкого, хлеба. Ни кофе тебе, ни чая, а я обычно пила по 2-3 кружки крепкого кофе в сутки, так что первые дни показались кошмаром. Но ничего, привыкла. Зато после такого «чистого» питания стали отрастать ровные красивые ногти, а не волнами. Давно еще от дерматолога слышала, что здоровье кожи и ногтей не в кремах, а в питании.

А вот без хлеба было совсем туго — с детства люблю, ем его немало, при этом лишним весом не страдала никогда. Как-то в чате участников кто-то спросил у организаторов: «А бездрожжевой хлеб можно?» Ответили «да». И я зацепилась за эти слова. У нас как раз в городе одна из пекарен стала делать такой хлеб, на него переходит все больше соседей, но мне с моими суставами дойти до магазина было сложно. Решила печь сама.

В отчаянии Наталья стала искать истории исцеления в интернете. Даже купила курс оздоровительных упражнений - обещали помочь на все 100% Фото: Иван ВИСЛОВ

«БЕЗ КОФЕ ЕЩЕ ЛАДНО, НО БЕЗ ХЛЕБА НЕ СМОГЛА»

- Стала гуглить рецепты хлеба на закваске без дрожжей. Их оказалось столько, что голова кругом пошла. Так страшно все испортить: была уверена, что переведу продукты и ничего не получится. Но, представляете, вышло с первого раза!

Конечно, требует много времени. Я к тому моменту осталась без работы, и время свободное хочешь — не хочешь, а появилось. За день раз семь, а то больше, к нему подойти надо, зато хлеб получается такой вкусный, что в магазине не купишь. Хоть пеку в электрической духовке, но хлеб пахнет и на вкус такой же как в деревне у бабушки, когда она во дворе растапливала русскую печку, пекла хлеб и булочки и выкладывала все с пылу с жару на огромную деревянную разделочную доску. Еще добавляю сыр, делаю пирожки с капустой.

Отказалась от копченого — очень вредные эти продукты, а соленья, наоборот, - полезные. Квашеная капуста дома не переводится, и моченых яблок наделала, и арбузы такие закрыла на зиму, и сливы — красота. И почему я это все раньше делала редко?

А еще стала делать дома мацони — не зря его продуктом долгожителей считают! Мне этот продукт доктор еще много лет назад советовал и рассказывал про свою бабушку, что всегда ела вчерашний хлеб и свежий мацони. Все-таки во взрослом возрасте у многих молоко не усваивается, а кисломолочное — на ура. Так что мацони едим теперь каждый день всей семьей, и даже кот добавки просит!

При строгой оздоровительной диете разрешалось есть бездрожжевой хлеб. Но до магазина было не дойти, и женщина стала печь его сама Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Насчет прививки вопрос даже не стоял. Не через полгода после болезни, а чуть позже, когда суставы чуть стихли, прошла вакцинацию от коронавируса, как и собиралась.

Вообще, вся эта история с ковидом, больными суставами и потерей работы очень печальна, и страшно подумать, что с такими последствиями столкнулись многие люди. Но она научила меня искать возможности даже в такой жесткой ситуации. Оставшись без работы, я освоила хлебопечение и еще много новых блюд, а мне возиться на кухне очень нравится. Смогла найти удаленную подработку, хотя до этого и не задумывалась, что можно зарабатывать, сидя дома в тепле.

Но главный для меня урок от ковидных осложнений - всегда нужно стараться сохранять позитивный настрой. «Корона» - «короной», а самые страшные последствия — от нервов. Даже в Ростове врач на осмотре спросила: «Вы не нервничали, тяжести не поднимали? Это могло усугубить состояние» Еще как! Я тогда была в постоянном стрессе — воевала с начальником, который много месяцев не платил зарплату, и мама пожилая падала на ровном месте — приходилось поднимать.

За этот год научилась, ну хотя бы пытаюсь, и часто получается не принимать на свой счет агрессию: это не ты плохой, это не целенаправленно тебя хотели обидеть - это у того, кто на тебя кричит, просто что-то не ладится.

Еще несколько месяцев назад была настроена погибать, но физкультура и питание, работа над душевным спокойствием реально помогают. Отпускаешь ситуацию, и все проходит со временем. Трудно поначалу поверить, но потом будешь вспоминать все это легко и даже шутить.

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