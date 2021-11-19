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Общество19 ноября 2021 10:00

Как коронавирус до ЗОЖа довел: Чем измученная последствиями ковида дончанка, которая практически перестала ходить, восстанавливает свое здоровье

В ход пошли не только капельницы и физиопроцедуры, но и восточные практики, и бабушкины рецепты
ТИХОНОВА Татьяна
Перспектива до 50 лет стать инвалидом и передвигаться на костылях пугала

Перспектива до 50 лет стать инвалидом и передвигаться на костылях пугала

Фото: Олег ЗОЛОТО

Наталье из Ростовской области — 48. В сентябре прошлого года она переболела коронавирусом. Не очень сильно, но в какой-то момент женщина, которой еще больше 10 лет до пенсии, почувствовала себя глубокой старухой и почти потеряла возможность передвигаться.

Традиционная медицина облегчения приносила мало, поэтому Наталья перепробовала все доступные средства — от физкультуры до чудодейственных аппаратов. А в итоге начала печь хлеб и стала бороться со стрессом. Что из этого оказалось самым эффективным, делится с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

«НАДО ИДТИ НА РАБОТУ, А Я ДО ТАКСИ НЕ ДОПОЛЗУ»

- Заразилась в сентябре 2020 года на работе заразилась коронавирусом. Когда на третий день «простуды» пропали запахи и вкусы, поняла, что пришел он - ковид. Все ходила, принюхивалась даже к самым неприятным запахам — ничего. Обиднее всего было за еду: что не приготовишь — все никакое, аж жалко было продукты переводить, - вспоминает она.

- Переболела тяжелее обычной простуды, перенесла болезнь практически на ногах — больше не кому за пожилой мамой ухаживать. Надеялась, что страшные осложнения, которыми пугают по телевизору, меня минуют. Но нет — не пронесло.

Потом как началось... Суставы дали жару. Сначала опухло под коленкой, и сами колени закрутило, вены на ногах вылезли как у грузчика со стажем, потом заболели суставы рук, бедренные.

Шли недели, становилось только хуже, и мне было действительно страшно: чувствовала, что рассыпаюсь. Звонит шеф, на работу вызывает бумаги оформить. Я вроде недалеко от остановки живу и спокойно езжу на работу. А тут не то что до остановки, до такси за ворота выйти не могу. Каждое движение давалось со страшной болью — дойди до ванной, достать кастрюлю из холодильника — боль, боль, боль.

Наталья опасалась, что останется глубоким инвалидом с "задеревеневшими" суставами

Наталья опасалась, что останется глубоким инвалидом с "задеревеневшими" суставами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

БОЛЬНИЦА, КАПЕЛЬНИЦЫ И МАНУАЛЬЩИКИ

- Открылась страшная перспектива лишиться работы и с трудом передвигаться по собственному дому, а во двор выходить с тросточкой, а то и на костылях. В нашем городе доставки продуктов, как в Ростове, нет. О соцработнике и думать не хотела. Еще вчера спокойно обслуживала и себя, и за мамой ухаживала, а сегодня хоть и не пенсионерка, а по факту - инвалид, разве что без справки.

Когда пришла в больницу, врачи мной будто в пинг-понг играли:

- Это не ко мне, а к травматологу, - отправил хирург.

- Вы чего сюда пришли? Идите к хирургу! - не хотел смотреть травматолог. - Аааа, он вас прислал? Тогда — к неврологу.

- Ну-с, наверное, не ко мне тоже, но раз все прогнали, то сдаем анализы, проходим исследования, - подытожил невролог.

Куча анализов и исследований, лечение - а боли не утихали

Куча анализов и исследований, лечение - а боли не утихали

Фото: Алексей ФОКИН

В итоге анализов я сдала тысяч на семь, а со всеми МРТ и измерениями плотности костей — где-то на все 15 тысяч рублей вышло. Врач физиопроцедуры назначил, но как все болело, так и продолжало. Потом капельницы немножко приободрили лечиться дальше.

Стала вызванивать знакомых, искать мануального терапевта. Нашла вроде надежного — военный врач на пенсии. «Значит советской закалки и реально предмет знает», - подумала я. Поехала к нему в село на такси — до маршрутки добраться не могла. Мануальщик со всей силы и не мял, но вначале мне прямо хорошо так полегчало, а потом стало еще хуже.

И вот я лежу дома с телефоном, потому что сидеть за столом перед компьютером нет сил, да и больно, и ищу по форумам истории излечения. Попались мне упражнения из восточной практики цигун. Там обещали помочь людям с больными суставами: я купила курс и начала заниматься. Конечно, не на 100% мне эта система вернула подвижность, как было обещано. Какие-то упражнения делали лучше, какие-то только хуже - выбрала для себя подходящие и выполняю по сей день. Но курс все-равно купила не зря, и вот почему...

Когда традиционная медицина не принесла ожидаемого облегчения, женщина стала пробовать все способы улучшить свое состояние

Когда традиционная медицина не принесла ожидаемого облегчения, женщина стала пробовать все способы улучшить свое состояние

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НЕ ДИЕТА, А КОШМАР!»

- Самое интересное для меня оказалось то, какую диету предложили участникам оздоровительной группы. Сложнее всего - отказаться от соленого, сладкого, хлеба. Ни кофе тебе, ни чая, а я обычно пила по 2-3 кружки крепкого кофе в сутки, так что первые дни показались кошмаром. Но ничего, привыкла. Зато после такого «чистого» питания стали отрастать ровные красивые ногти, а не волнами. Давно еще от дерматолога слышала, что здоровье кожи и ногтей не в кремах, а в питании.

А вот без хлеба было совсем туго — с детства люблю, ем его немало, при этом лишним весом не страдала никогда. Как-то в чате участников кто-то спросил у организаторов: «А бездрожжевой хлеб можно?» Ответили «да». И я зацепилась за эти слова. У нас как раз в городе одна из пекарен стала делать такой хлеб, на него переходит все больше соседей, но мне с моими суставами дойти до магазина было сложно. Решила печь сама.

В отчаянии Наталья стала искать истории исцеления в интернете. Даже купила курс оздоровительных упражнений - обещали помочь на все 100%

В отчаянии Наталья стала искать истории исцеления в интернете. Даже купила курс оздоровительных упражнений - обещали помочь на все 100%

Фото: Иван ВИСЛОВ

«БЕЗ КОФЕ ЕЩЕ ЛАДНО, НО БЕЗ ХЛЕБА НЕ СМОГЛА»

- Стала гуглить рецепты хлеба на закваске без дрожжей. Их оказалось столько, что голова кругом пошла. Так страшно все испортить: была уверена, что переведу продукты и ничего не получится. Но, представляете, вышло с первого раза!

Конечно, требует много времени. Я к тому моменту осталась без работы, и время свободное хочешь — не хочешь, а появилось. За день раз семь, а то больше, к нему подойти надо, зато хлеб получается такой вкусный, что в магазине не купишь. Хоть пеку в электрической духовке, но хлеб пахнет и на вкус такой же как в деревне у бабушки, когда она во дворе растапливала русскую печку, пекла хлеб и булочки и выкладывала все с пылу с жару на огромную деревянную разделочную доску. Еще добавляю сыр, делаю пирожки с капустой.

Отказалась от копченого — очень вредные эти продукты, а соленья, наоборот, - полезные. Квашеная капуста дома не переводится, и моченых яблок наделала, и арбузы такие закрыла на зиму, и сливы — красота. И почему я это все раньше делала редко?

А еще стала делать дома мацони — не зря его продуктом долгожителей считают! Мне этот продукт доктор еще много лет назад советовал и рассказывал про свою бабушку, что всегда ела вчерашний хлеб и свежий мацони. Все-таки во взрослом возрасте у многих молоко не усваивается, а кисломолочное — на ура. Так что мацони едим теперь каждый день всей семьей, и даже кот добавки просит!

При строгой оздоровительной диете разрешалось есть бездрожжевой хлеб. Но до магазина было не дойти, и женщина стала печь его сама

При строгой оздоровительной диете разрешалось есть бездрожжевой хлеб. Но до магазина было не дойти, и женщина стала печь его сама

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Насчет прививки вопрос даже не стоял. Не через полгода после болезни, а чуть позже, когда суставы чуть стихли, прошла вакцинацию от коронавируса, как и собиралась.

Вообще, вся эта история с ковидом, больными суставами и потерей работы очень печальна, и страшно подумать, что с такими последствиями столкнулись многие люди. Но она научила меня искать возможности даже в такой жесткой ситуации. Оставшись без работы, я освоила хлебопечение и еще много новых блюд, а мне возиться на кухне очень нравится. Смогла найти удаленную подработку, хотя до этого и не задумывалась, что можно зарабатывать, сидя дома в тепле.

Но главный для меня урок от ковидных осложнений - всегда нужно стараться сохранять позитивный настрой. «Корона» - «короной», а самые страшные последствия — от нервов. Даже в Ростове врач на осмотре спросила: «Вы не нервничали, тяжести не поднимали? Это могло усугубить состояние» Еще как! Я тогда была в постоянном стрессе — воевала с начальником, который много месяцев не платил зарплату, и мама пожилая падала на ровном месте — приходилось поднимать.

За этот год научилась, ну хотя бы пытаюсь, и часто получается не принимать на свой счет агрессию: это не ты плохой, это не целенаправленно тебя хотели обидеть - это у того, кто на тебя кричит, просто что-то не ладится.

Еще несколько месяцев назад была настроена погибать, но физкультура и питание, работа над душевным спокойствием реально помогают. Отпускаешь ситуацию, и все проходит со временем. Трудно поначалу поверить, но потом будешь вспоминать все это легко и даже шутить.

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