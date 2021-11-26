Морг Таганрога перестал справляться с количеством поступающих тел

Проблемы в таганрогском морге возникают не впервые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В патологоанатомическом бюро Таганрога сложилась напряженная ситуация. Морг перестал справляться с нагрузками, людям неделями не выдают тела умерших родственников.

Напомним, бюро проводит вскрытия тел жителей города и еще трех районов: Неклиновского, Матвеево-Курганского, Куйбышевского. На работу морга люди стали жаловаться в последние недели. Причем, по словам очевидцев, страдают не только близкие умерших, но и сотрудники бюро.

— Тел там действительно много, я тело дядьки не мог забрать две недели. Персонал там воет, работать некому. Власти этот коллапс не замечают, а только присылают различные проверки, что на самом деле только еще больше ухудшает ситуацию, — рассказал один из жителей.

В администрации Таганрога рассказали, что в морге сложилась напряженная ситуация с хранением тел умерших от ковида. Дело в том, что площади бюро не соответствуют даже стандартным требованиям, а тем более — в условиях возросшей нагрузки. И хотя в 2020 году в морге установили еще одну холодильную камеру и холодильный модуль-блок, проблему это не решило.

— Для стабилизации ситуации увеличено количество вскрытий тел умерших, данная мера приведет к постепенной ликвидации очередности из-за значительного скопления тел в предыдущие дни, — прокомментировали в администрации.

Кроме того, для хранения тел приспособили холодильную камеру для биопсийного материала.

Но и с учетом этих мер тела выдают в течение 10 — 14 дней — столько уходит на экспертизу и постановку причины смерти. Власти Таганрога признают, что нужны более кардинальные меры.

— По результатам проверки «Патологоанатомического бюро» Управлением здравоохранения готовятся предложения для выделения дополнительных средств на приобретение холодильного оборудования. Вопрос о выделении средств будет решен в первом квартале 2022 года, — пояснили в мэрии.

Напомним, проблемы в таганрогском морге возникают не впервые. В октябре 2020 года очевидцы пожаловались, что в местной БСМП прямо в коридоре держали несколько тел в черных полиэтиленовых пакетах. Выяснилось, что тела были подготовлены и сложены на каталках возле выхода, но их ник то не забирал. Из-за высокой смертности единственный морг в городе не справлялся с нагрузками.

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