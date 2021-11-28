Била и не давала есть: восьмилетний мальчик из Ростовской области обвинил мать в жестоком обращении

Следственный комитет выяснит, что происходило в семье на самом деле Фото: Алексей СОКОЛОВ

В одном из хуторов Октябрьского сельского района Ростовской области 32-летняя женщина попала в поле зрение полиции после того, как ее сын рассказал соседям о регулярных побоях со стороны матери. Также школьник утверждал, что мать частенько не дает ему есть и, в целом, не относится как к родному. Женщина сняла рассказ мальчика на видео и показала ролик полиции.

Источник в правоохранительных органах района рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» , что видео было снято пару недель назад. Полиция сразу же начала проверку по данному факту.

Собеседник добавил, что женщина – многодетная мать. Однако на троих детей она лишена прав и ребята живут с отцом, с которым дончака развелась несколько лет назад. Сейчас у нее второй брак, на четвертого сына, который и обвинил ее побоях, женщина родительских прав не лишена. Правда, не исключено, что пока.

- На данный момент угрозы жизни и здоровью ребенка нет. У матери его на время проверки не изымали. Результаты полицейской проверки будут известны на днях, - пояснил собеседник издания.

В свою очередь, после того, как сообщение о горе-мамаше появилось в сети, проверку начал и следком.

- Опубликована информация, из которой следует, что в Артемовском сельском поселении Октябрьского района Ростовской области родители четырёх несовершеннолетних мальчиков систематически избивают их и не пускают в школу. Кроме того, дети не получают необходимого питания. По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета по Ростовской области для проверки сведений, изложенных в публикации, организовано проведение доследственной проверки, - сообщила официальный представитель ведомства Галина Гагалаева.

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