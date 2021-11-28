В Ростовской области во время взрыва на нефтяной скважине погиб рабочий

Взрыв произошел во время плановых работ. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области, в Морозовском районе, вечером 28 ноября на нефтяной скважине произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве уточнили, что объект находится в поле в пяти километрах от хутора Руско-Власовский.

- Взрыв произошел при консервации на зимний период скважины. Из-за нарушения технологического процесса случился выброс нефтегазовых паров, - прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Работы проводили три человека. Один из них погиб, один госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Третьему человеку оказали помощь на месте.

В МЧС отметили, что возгорания не было.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - прокомментировали в региональном следкоме.

Также проверку организовала и прокуратура.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о взрыве бытового газа в Красносулинском районе. В результате ЧП травмы получили трое человек, в том числе и ребенок.

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