Стали известны подробности взрыва бытового газа в Красносулинском районе

Место взрыва бытового газа. Фото: пресс-служба СУ СК по Ростовской области

В Ростовской области прогремел взрыв в хуторе Малокамский Красносулинского района. ЧП произошло в одном из четрыхквартирных домов по улице Придорожной в понедельник, 22 февраля.

- В здании газифицированы только вторая и третья квартиры. Взрыв произошел в квартире номер один, в которой газ не подключен, - рассказали в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

На место оперативно приехала аварийная бригада. В одном из помещений обнаружили разорванный газовый баллон.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

В результате взрыва газа пострадали двое взрослых и один ребенок. Они были доставлены в ближайшую больницу, где сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Комсомольская правда-Ростов" выясняет информацию о состоянии здоровья людей, пострадавших при взрыве бытового газа в Красносулинском районе.

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