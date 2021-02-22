В одном из частных домов Красносулинского района Ростовской области три человека пострадали. ЧП случилось на улице Придорожной. По предварительной информации, там произошел хлопок газа в газовом баллоне. Обстоятельства трагедии и причины случившегося сейчас выясняют специалисты.Как стало известно \\"Комсомольской правде-Ростов\\", происшествие случилось около восьми часов утра в понедельник, 22 февраля.- Двух взрослых и одного подростка отвезли в ближайшую больницу города Зверево, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник, знакомый с ситуацией.По некоторой информации, специалисты уже отключили дом от системы газоснабжения. Эта мера безопасности позволит избежать дальнейшей утечки газа.В поселок этим утром уже отправились следователи регионального Следственного комитета. В настоящее время они работают на месте происшествия.Кстати, ровно год назад в этот же день взрыв газа произошел в Азове. В многоквартирном доме произошла утечка, что привело к взрыву. В одной из квартир хлопок произошел уже после того, как газ был отключен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв газа в Азов: стала известна причина трагедииСпециалисты установили, что в квартире, где случился хлопок, была утечка газа (подробности)