Что известно о пострадавших при хлопке газа в Красносулинском районе

Место ЧП. Фото: СУ СК России по РО.

В понедельник, 22 февраля, в Красносулинском районе Ростовской области произошло ЧП. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в результате которого пострадали три человека. На скорой их доставили в больницу.

Известно, что происшествие случилось в одном из жилых домов, расположенном в хуторе Молаканский. Там пострадали двое мужчин, возраст которых - 32 и 42 года, а также 15-летний подросток. Они доставлены в ближайшую больницу города Зверево.

По предварительным данным, произошел хлопок газового баллона в одном из жилых домов. Фото: СУ СК России по РО.

Сообщается, что дончане получили телесные повреждениями различной степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительная причина трагедии - хлопок газового баллона.

- В настоящее время следователи выполняют осмотр места происшествия, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды-Ростов" в Следственном комитете региона. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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