Взрыв газа в Азов: стала известна причина трагедии
Выяснена причина взрыва газа в Азове. По информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», в квартире, где произошел хлопок, случилась утечка.
Утром 22 февраля в субботу в аварийную службу поступили данные, что в доме на улице Павлова появился сильный запах газа.
На место сразу приехали специалисты, которые подтвердили информацию и отключили газоснабжение всего здания.
- Хлопок на третьем этаже произошел уже после того, как дом был обесточен, - отметил в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU