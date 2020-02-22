2020-02-22T13:48:06+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Азов: стала известна причина трагедии

Специалисты установили, что в квартире, где случился хлопок, была утечка газа
Дадаян Давид
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Причиной взрыва газа в Азове стала утечка. Фото: МЧС по РОПричиной взрыва газа в Азове стала утечка. Фото: МЧС по РО
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Выяснена причина взрыва газа в Азове. По информации ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», в квартире, где произошел хлопок, случилась утечка.

Утром 22 февраля в субботу в аварийную службу поступили данные, что в доме на улице Павлова появился сильный запах газа.

На место сразу приехали специалисты, которые подтвердили информацию и отключили газоснабжение всего здания.

- Хлопок на третьем этаже произошел уже после того, как дом был обесточен, - отметил в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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