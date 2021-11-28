«Оба в шоковом состоянии, но сознании»: стали известны подробности взрыва на нефтяной скважине в Ростовской области

Нефть под Морозовском стали добывать в 2018 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Морозовском районе, вечером 28 ноября на нефтяной скважине произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. В результате один человек погиб, двое пострадали. В ведомстве уточнили, что объект находится в поле, в пяти километрах от хутора Руско-Власовский.

Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, скважина принадлежит предпринимателю из Ессентуков, а вот расположена на земле местного фермера. Бизнесмен взял участок в аренду на несколько лет. Нефть в поле под Морозовском начали добывать в 2018 году. Сама скважина была неглубокой, - два метра.

Скважина находилась в поле, принадлежащем местному фермеру. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Как рассказал арендодатель «Комсомолке», по его информации, периодически с нефтедобычей возникали трудности.

- Не знаю, что они там добывали. Не думаю, что нефти было очень много. То говорили, что есть, то утверждали, что ничего не получается, - сказал собеседник издания.

Известно, что все трое рабочих, присутствовавших при взрыве, трудились на скважине с момента ее открытия. Погибший мужчина перед этим специально выучился на оператора. Известно, что скончавшийся рабочий жил в хуторе Новопроциков Морозовского района, ему было 59 лет.

Второй рабочий, получивший травмы, земляк погибшего. Третий раненый прописан в Волгограде.

По словам источник издания в правоохранительных органах региона, пострадавших мужчин доставили в отделение хирургии в больнице Морозовского района.

- Они в шоковом состоянии, но в сознании. У обоих – переломы и ушибы, - добавил собеседник издания.

Предприниматель, которому принадлежит скважина, уже знает о трагедии. Однако почему именно произошел взрыв мужчина не знает.

- Пока у меня нет информации. Сам выясняю, что именно случилось. Сейчас самое главное, чтобы люди выжили, - сказал он корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону".

Ранее "Комсомолка писала", что взрыв мог произойти во время консервации на зимний период скважины из-за нарушения технологического процесса.

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