Шумные тусовки под окнами, орущий телевизор и пьяные разборки соседей - и все строго после 11 вечера: Какие штрафы грозят тем, кто мешает нам спать

Самые шумные соседи обычно активизируются после 23 часов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уж не лето на дворе: молодежь с громкой музыкой из открытых машин из-под окон многоэтажек разлетелась, как перелетные птицы в холода. Однако, в полицию в «волшебные» часы около полуночи все равно часто поступают звонки от жителей Ростова и области с жалобами на шум. Кто не дает спокойно спать людям, и как любителей пошуметь в неурочный час успокоить?

«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»

Только на последнем заседании административной комиссии в Новошахтинске оштрафованы сразу три жителя города за нарушение тишины в ночное время. В этот раз все три жалобы, поступившие в полицию, и переданные в администрацию города, были на громкую музыку.

То молодежь шумела и включала громко музыку в своих автомобилях прямо под окнами многоквартирной двухэтажки среди города.

Также много жалоб поступает на соседей, которые любят включить музыку погромче, либо звук на телевизоре выкручивают по максимуму. В топ-нарушителей попали и скандалисты, которые начинают выяснять отношения через стенку квартиры строго после 11 вечера. Иногда кому-то может приспичить сделать перестановку в комнате и подвигать тяжелую мебель.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОШУМЕТЬ?

Действия слишком громких в ночи соседей регулируется статьей 2.3 областного закона 273 ЗС от 25.10.2002 - «Нарушение тишины и покоя граждан».

У нас с вами есть право на тишину с 23 часов до 7 утра следующего дня, а в выходные и праздники — до 8 утра. И тот, кто на это священное право посягнет, должен будет заплатить штраф от 500 до 3000 рублей.

От 600 до 4000 рублей обойдется нарушение тишины и покоя сограждан тем, кто решил поиграть на музыкальном инструменте, спеть, громко включить телевизоры, радио и колонки. То же наказание грозит, если хозяин ни в какую не отключает сработавшую на машине сигнализацию или решит послушать в ней музыку так громко, что помешает людям в домах поблизости. Также в часы тишины нельзя запускать фейерверки, проводить земляные работы, стройку, ремонт, погрузку.

От 500 до 1000 рублей могут наказать за слишком громкий звук телевизора, радио и любой другой техники — причем не только в квартире, но и в машине, и на подоконнике, и на балконе.

От 1000 до 5000 придется раскошелиться, если пошумел на территории лечебных учреждений, а также детских, в санаториях и других местах отдыха в то время, когда в учреждении по расписанию тихий час.

А если тишину и покой нарушили действия или же бездействие индивидуальными предпринимателями во время работы, то заплатить уже придется от 5 до 20 тысяч, а юрлицам — от 10 до 30 тысяч.

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