Могут укусить за палец, симулируют нервный тик и хотят достойного отношения: Откровения ростовского врача, проработавшего пять лет в больнице для заключенных

Желающих работать с заключенными не так много. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не так давно в Ростове возбудили уголовное дело по статье о пытках заключенных в межрегиональной туберкулезной больнице № 19. Как следует из материалов уголовных дел осужденных держали на привязи от трех до 72 суток.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» решил разобраться в специфике работы врачей с заключенными, и поговорил с бывшей сотрудницей, которая откровенно рассказала о своих впечатлениях, и о том почему больше не работает с осужденными.

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА СРАЗУ В ТЮРЬМУ

- Осматривать заключенных я начала пять лет назад. Тогда я только окончила университет и мне предложили работу во ФСИН. Там платили больше, чем в обычных поликлиниках и стаж работы шел - год за полтора.

Как позже стало известно, желающих работать с заключенными не так много, поэтому меня взяли даже с минимальным опытом. Моя специальность - невролог, поэтому мне сразу сказали, что придется осматривать пациентов, в том числе из психиатрических отделений, так как неврология и психические расстройства всегда идут параллельно.

Всех заключенных, если у них есть осложнения или проблемы со здоровьем, привозят в специальные областные учреждения. Там под конвоем врачи могут оказывать им помощь в безопасности.

Но сразу скажу: осмотр заключенных вещь не из приятных. У многих - тяжелые болезни, такие как туберкулез, различные кожные заболевания, а еще проблемы с психикой, поэтому всегда приходилось быть на чеку. Мне, молодой девушке, пришлось подстраиваться под совершенно новую врачебную среду с решетками, наручниками и постоянными досмотрами.

Заключенные хотят к себе достойного отношения и это их законное право. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"БУЙНЫХ" ВЕЛЕЛИ ОСМАТРИВАТЬ ЧЕРЕЗ РЕШЕТКУ

- Помню свой первый осмотр «неадекватного» заключенного. Мне открыли дверь в комнату, а там за решеткой сидел пациент. Конвоир сказал, чтобы я его так осмотрела и поставила диагноз, потому что он - не стабильный. Естественно, через решетки я ничего не могла сделать и попросила выпустить пациента.

На вид он был обычный человек без каких-либо маниакальных признаков. Когда я начала его осматривать, конвоир стоял прям вплотную, мне тогда еще подумалось: "Зачем он так? Вроде человек не странный". Когда все закончилось, я сказала, что у заключенного нет проблем со стороны неврологии, но не успела я встать со стула, как он вцепился мне в руку и начал орать и требовать, чтобы я его осмотрела опять. Когда выбежала за дверь, меня всю трясло.

Действительно, от некоторых не спасает даже решетка - они могут схватить за руку или укусить за палец - и в этой ситуации сделать ничего не получится, нужно просто обладать мгновенной реакцией. Поэтому особо буйных держат «на вязках». Это когда пациента привязывают к кровати чтобы его можно было безопасно осмотреть.

Вот сейчас в регионе возбудили громкое уголовное дело, связанное якобы с пытками заключенных. Есть показания, что некоторых осужденных держали от трех до 72 суток привязанными к кровати. Конечно, привязывать человека настолько часов запрещено, потому что по медицинскому регламенту пациента можно держать «на вязке» только пока не подействует успокоительное, потом человека уже нужно отвязать и отправить в палату.

А еще мы всегда проводили полный осмотр пациента, в том числе на наличие побоев и пролежней. Если что-то обнаруживали, всегда уточняли у заведующих: откуда эти повреждения или могли занести их в медицинскую карту.

"НА МЕДКАРТАХ ПИШУТ СТАТЬЮ И СРОК"

- Нам всегда перед визитом к пациенту дают его личное дело. Там сверху написана статья и срок заключения. Вначале я внимательно читала: за что человека изолировали от общества. Мне попадались дела заключенных за убийства с особой жестокостью, изнасилование и расчленение.

После того, как узнаешь, за что сидит пациент, к нему подсознательно появляется отвращение: уже не могла нормально смотреть на него. Полностью пропадало сострадания. А порой, начинала думать, а зачем его вообще лечить? Пусть мучается...

Бывало и так: просишь человека вытянуть руки вперед и вдруг представляешь, как он ими кого-то душил или бил тупым предметом.

Я понимала, что подобные мысли ставят под сомнение мою работу. У меня уже не получается быть объективной, как врачу. И поэтому просто перестала смотреть: за что сидит пациент, чтобы уже не менять к нему отношения.

"Буйных" велели осматривать через решетку, говорит врач. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"ЗА СВОИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОНИ УЖЕ СИДЯТ"

- В этой работе очень важно сохранять самообладание и не терять контроль, потому что любая оплошность может быть уголовно наказуемой. Если не оказать помощь даже самому жестокому заключенному, можно попасть под статью, а в случае смерти пациента - и вовсе сесть в тюрьму.

Кстати, вот недавно в тюремной больнице умер «краснодарский каннибал». Мужчина совершил жестокое убийство женщины и расчленил ее тело. Ему дали 12 лет строгого режима. Но досидеть весь срок он так и не смог, так как умер от диабета с осложнением. Теперь в его смерти обвиняют врача-эндокринолога, который якобы не назначил ему должного лечения. Если суд установит, что медик был виновен, то ему будет грозить до двух лет лишения свободы.

Да - заключенные хотят к себе достойного отношения и это их законное право. Скажу так: за свои преступления они уже сидят, а лечить их - конституционная обязанность государства.

СИМУЛИРУЮТ НЕРВНЫЙ ТИК И БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ

- Бывают и такие заключенные, которые начинают симулировать какие-либо заболевания, чтобы просто сменить обстановку и подольше пролежать в больнице. Но отклонения по части неврологии очень легко проверить потому, что организм реагирует на внешние раздражители спонтанно и неподконтрольно.

К примеру, осужденный симулировал болезнь "тремор" – это когда дрожат части тела. Но помимо тела должны дрожать еще голосовые связки, от чего появляется специфический темп в речи. Так вот, голос очень сложно подстроить под естественную дрожь, поэтому это сразу видно. Поэтому чаще всего симулировали боли в пояснице, остеохондроз, головные боли и нервный тик.

А ушла я из этой сферы, потому что уже сама начала чувствовать себя за решеткой: вокруг люди с тяжелой судьбой, и вся эта гнетущая обстановка отражалась на моем собственном здоровье.

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