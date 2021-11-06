Уголовное дело из-за привязывания осужденных завели в Ростовской области

Предварительно, некоторых осужденных держали привязанными от 3 до 72 дней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове возбудили уголовное дело после сообщений о привязывании заключенных к кроватям в туберкулезной больнице №19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя региональной ОНК Наталью Меркулову.

- С конца 2019 года по лето 2020 года мы узнали о фактах применения к заключенным мер физического стеснения в отделении психиатрии межрегиональной туберкулезной больницы №19. Вчера стало известно, что 23 материала выделили в отдельное дело, разбирательство начал отдел СК по Октябрьскому району города, - сказала Наталья Меркулова.

Привязывать медики имеют право только буйных пациентов. Их должны освобождать из пут, когда успокоительные препараты начинают действовать. Однако, по предварительным данным, некоторых осужденных держали привязанными от 3 до 72 дней.

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