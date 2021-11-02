В Ростовской области двое заключенных колонии подожгли на себе одежду

Осужденные забрались на крышу здания и подожгли брюки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области двое осужденных колонии строгого режима №14 после ужина забрались на крышу здания и подожгли на себе брюки. Так мужчины выразили протест против перевода их в другой отряд, пояснили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе ГУФСИН.

- Осужденные получили незначительные поверхностные ожоги. Медицинская помощь была оказана на месте, в госпитализации не нуждаются. Оба состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству, - рассказали в ведомстве.

Этот случай задокументировали по всем правилам. Теперь в исправительном учреждении проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что заключенные выразили свой протест вчера, 1 ноября.

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