Бдительность блюстителей порядка не дала заключенным ростовской колонии получить наркотики и телефоны

В Ростове пресекли вброс на территорию колонии запрещенных средств Фото: ГУФСИН по РО

В донской столице оперативники ростовской колонии № 2 пресекли попытки передать заключенным запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Роостовской области.

Так, 24 октября на прилегающей к ИК-2 режимной территории задержали 24-летнего жителя Зимовниковского района, который пытался перебросить два свертка, в которых лежали 410 таблеток и капсул сильнодействующих лекарственных препаратов и марихуана массой 13,89 грамм. В этот же день еще двое дончан 24 и 30 лет также пытались перебросить через забор два свертка, в которых находилось 170 таблеток психотропных лекарственных препаратов.

- В действиях задержанных граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Задержанные граждане и изъятые вещества переданы сотрудникам правоохранительных органов для принятия процессуального решения, - говорится в тексте сообщения.

28 октября при попытке переброса десяти свертков с 32 мобильными телефонами задержали ростовчанина. В настоящее время по всем фактам правонарушений проводится проверка.

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