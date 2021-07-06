В ростовский следственный изолятор пытались пронести телефоны в шоколадных батончиках

В Ростовской области на режимные объекты пытались передать запрещенные предметы Фото: ГУФСИН по РО

Сотрудники ГУФСИН пресекли передачу запрещенных предметов на территории режимных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СИЗО-5 2 июля при досмотре одной из посылок, которую принесли на имя одного из подследственных обнаружили два мобильных телефона, гарнитуру и сим-карты. Гаджеты и аксессуары к ним были надежно спрятаны в шоколадных батончиках.

Также 2 июля кто-то перебросил на территорию константиновской исправительной колонии №5 четыре свертка, в которых лежали шесть мобильных телефонов.

- По данным фактам проводятся проверки, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

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Кроме того, была попытка пронести и алкоголя.