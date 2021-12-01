Выделенные пути и «умные перекрестки»: популярность ростовского трамвая собираются увеличить в 6,5 раз

В последнее время трамвай в Ростове - не самый популярный транспорт, Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ноябре губернатор подписал соглашение с «Синарой ГТР» о модернизации трамвайных путей в Ростове. Компания рассчитывает вернуть трамваю популярность и приоритетность на дорогах, власти хотят, чтобы трамвай сократил среднее время в дороге до получаса.

Не все разделяют их оптимизм. Популярность трамваев стремится к нулю, а дороги перегружены и без трамвайных путей.

В компании «Синара» рассказали, как будут возрождать ростовский трамвай и почему это решит транспортные проблемы.

ПОЧЕМУ ТРАМВАЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПОПУЛЯРНЫМ?

В «Синаре» признают, пассажиропоток ростовского трамвая невысокий — в последние годы он варьируется от 13 до 15 миллионов человек в год. Однако они уверены, что смогут вернуть трамваю его популярность в советское время, когда электротранспорт перевозил до 150 миллионов пассажиров.

Компания считает, что сейчас трамвайное движение «переживает эпоху ренессанса». Роль в этом сыграл общемировой тренд на экологичность: в этом плане трамвай — один из самых безопасных видов транспорта.

Есть и более очевидные предпосылки для популярности трамвая, например, рост внутригородской миграции. При этом автомобиль с задачей добраться быстрее не всегда справляется.

Пассажиропоток в ростовских трамваях варьируется от 13 до 15 миллионов человек в год. Фото: Гордей Бородин.

— В больших агломерациях, и Ростов-на-Дону не исключение, пропускная способность дорожной сети все более явно доказывает свою несостоятельность. Банально ввиду того, что средств личного транспорта становится все больше и города просто не способны вмещать такое количество автомобилей, — объясняют специалисты.

Они считают, что при наличии удобной трамвайной системы автолюбители начнут отказывать от личного транспорта.

— Трамвайная система — это и есть та самая альтернатива личному транспорту, одерживающая безоговорочную победу по скорости и стоимости движения, а также комфортности проезда.

КАК СДЕЛАТЬ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ УДОБНЫМИ?

Для трамваев планируют сделать обособленное полотно и внедрить системы автоматического управления движения на перекрестках. Так называемый «умный перекресток» сначала анализирует дорожную ситуацию и решает, кому включить «зеленый». В приоритете — общественный транспорт.

— Данное решение намного более эффективно справляется с пробками на дорогах, чем, например, строительство искусственных сооружений, таких как тоннели или путепроводы. Данные конструкции не решают проблему транспортных заторов, а лишь отодвигают ее на следующий загруженный перекресток. К тому же подобные проекты требуют огромных инвестиционных вливаний, — пояснили в «Синаре».

Ддля трамваев сделают обособленное полотно и "умные перекрестки". Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты рассказали, что искусственные сооружения для трамвайного проекта могут рассматривать лишь в некоторых случаях. Например, если преодолеть препятствия по-другому невозможно, например, овраги, ж/д пути и реки.

В «Синаре» считают, что пассажиропоток в Ростове можно увеличить в 6,5 раза — примерно до 99 миллионов человек в год. В этом случае трамвай станет даже популярнее, чем сегодняшний автобус. По данным Гордумы, пассажиропоток в автобусе в 2020 году составлял около 5 млн человек в месяц или 60 млн в год.

Напомним, стоимость проекта ростовского трамвая оценивается в 51,18 млрд рублей. Для реализации проекта трамваи Ростова могут передать в концессию «Синаре». В этом случае финансирование будет состоять из капитального гранта в размере 15,4 млрд, а также льготного кредита госкорпорации «ВЭБ.РФ» и привлеченных средств инвесторов. Вложенные в проект средства должны окупиться к 2052 году.

Ранее власти сообщили, что модернизация трамвайных путей может начаться в 2022 году и продлиться четыре года. За это время планируется переложить 120 км трамвайных путей и закупить 98 новых трамвайных вагонов, модернизировать депо, тяговые подстанции, коммунальные сети и остановочные пункты.

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