Христофор Ермашов высказался о подорожании проезда в транспорте

Христофор Ермашов рассказал о будущем росте цен на проезд. Фото: администрация Ростова
Глава ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов высказался о повышении стоимости на проезд в общественном транспорте. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дон 24".
Ермашов отметил, что повышение цен является обоснованным, так как тарифы не пересматривались более двух лет. А в электротранспорте стоимость проезда менялась и вовсе более четырех лет назад.
- У перевозчиков затраты выросли в несколько раз. Они просили увеличить стоимость до 45 рублей, но эта цена не обоснована, - отметил глава ростовского дептранса.
Он напомнил, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 29 рублей по транспортной карте, а 30 рублей придется заплатить при оплате банковской. Если платить наличными, то цена за проезд составит 32 рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовские власти прокомментировали перебои с транспортом по вечерам и в выходные дни.
Проблемы обусловлены нехваткой водителей.