Христофор Ермашов высказался о подорожании проезда в транспорте

Христофор Ермашов рассказал о будущем росте цен на проезд. Фото: администрация Ростова

Глава ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов высказался о повышении стоимости на проезд в общественном транспорте. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дон 24".

Ермашов отметил, что повышение цен является обоснованным, так как тарифы не пересматривались более двух лет. А в электротранспорте стоимость проезда менялась и вовсе более четырех лет назад.

- У перевозчиков затраты выросли в несколько раз. Они просили увеличить стоимость до 45 рублей, но эта цена не обоснована, - отметил глава ростовского дептранса.

Он напомнил, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличится до 29 рублей по транспортной карте, а 30 рублей придется заплатить при оплате банковской. Если платить наличными, то цена за проезд составит 32 рубля.

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