Ростовские власти прокомментировали перебои с транспортом по вечерам и в выходные дни

В Ростове объяснили перебои с транспортом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице перебои с транспортом в вечерние часы и по выходным объяснил глава городского департамента транспорта Христофор Ермашов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дон 24".

Он признал, что проблема действительно существует и обусловлена она нехваткой водительского персонала. Сейчас в городе работают всего 1 293 водителя, а это только 55% от требуемого числа. Не стоит забывать и о том, что водители тоже люди и как и все могут болеть и уходить в отпуск, поэтому иногда водителей, выходящих на линию еще меньше.

Поэтому, по словам Ермашова, долгое ожидание автобусов вечером уже стало естественным явлением, так как пассажиропоток вечером снижается, а сами водители могут уйти с линии, так как имеют необходимость в отдыхе.

- С учетом расписания движения, конечно, в вечернее время увеличивается время ожидания автобусов: от 15 до 30 минут, но при этом остаются дежурные маршруты, которые работают до полуночи - объяснил глава дептранса Христофор Ермашов.

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