Есть ли жизнь после зоны: с чем столкнулся профессор-медик, отсидевший пять лет в колонии под Ростовом

После жизни в неволе многим освободившимся приходится крайне нелегко Фото: Олег АДАМОВИЧ

История 63-летнего жителя донской столицы Александра Трушкина больше похожа на сюжет детектива. По словам мужчины, жизнь стала трещать по швам после решения о разводе. Тогда, в уже далекие «нулевые», профессор медуниверситета узнал о том, что у жены появился другой мужчина. Александр принял решение разойтись. Но кроме семьи на кону стояло и имущество. Как утверждает собеседник «КП - Ростов-на-Дону», он не собирался судиться из-за дома и прочего, однако уже экс-супруга предположила тогда, что развод обойдется ей в копеечку.

ИСТОРИЯ ПРОФЕССОРА

По словам Александра, жена, стремясь сохранить совместно нажитое, жестоко его подставила.

- Она обвинила меня в том, что я, якобы, планировал ее убить, наняв в исполнители знакомого участкового, - говорит мужчина.

Сам Александр Трушкин категорически отрицает свою вину и приводит свои доводы, однако суд все же принял сторону обвинения. В итоге профессора приговорили к пяти с половиной годам в тюрьме строгого режима. В батайской колонии он провел четыре с половиной года, вышел раньше по УДО.

НА НОГИ ВСТАЮТ ЕДИНИЦЫ

Есть ли жизнь после тюрьмы, профессор рассказал «Комсомолке».

- Очень-очень сложно. Лишь немногим удается все наладить, - признается мужчина.

Самому Александру повезло, еще в колонии он познакомился со священником Андреем Мнацагановым.

- Отец Андрей помог начать мне жизнь с нуля. Он открыл реабилитационный центр Ростовской-на-Дону Епархии для освободившихся осужденных. Кстати, позже его «Приют милосердия» получил президентский грант. Батюшка устроил работать меня туда. Вот уже почти восемь лет как я помогаю бывшим заключенным приспособиться к жизни на свободе, - поясняет Александр Трушкин.

ТЮРЬМА МЕНЯЕТ ПСИХИКУ

По его словам, после тюрьмы люди выходят на волю с уже измененным сознанием. Одни – тихо ненавидят всех вокруг, другие проявляют открытую агрессию, третьи - крайне неуверенные и закомплексованные.

И тут главное в первые дни после освобождения протянуть людям руку помощи.

- В нашем центре мы этим и занимаемся: предоставляем кров, трехразовое горячее питание, необходимую одежду и обувь, помогаем восстановить утраченные социальные связи, найти работу, поправить здоровье, - рассказывает Александр Трушкин.

КОЛОНИЮ ВОСПРИНИМАЮТ КАК ПАНСИОНАТ

Работа – это, пожалуй, основная опора для тех, кто еще вчера был по ту сторону решетки. Но вот только трудиться хотят далеко не все. Многие отсидевшие воспринимают тюрьму как своего рода пансионат, ведь там не надо трудиться, чтобы прокормить себя.

- И люди специально начинают совершать мелкие кражи, чтобы вновь попасть за решетку. То металл на даче утащат, то на рынке что-нибудь украдут. Они снова «заезжают» в тюрьму. У некоторых по семь-девять «ходок». После освобождения история повторяется вновь, - продолжает Александр.

ЖЕНСКАЯ МЕСТЬ

Кстати, по наблюдениям Александра, более озлоблены на всех даже не мужчины, а женщины.

- Меня поразила история одной из них. Она попала в тюрьму за то, что убила пьющего мужа. Ее посадили. Пока она отбывала срок, ее сына на машине насмерть сбил полицейский. После освобождения женщина выследила правоохранителя и убила его из мести. Конечно, она вновь оказалась в тюрьме. Так вот, выйдя на свободу второй раз, она просто ненавидела всех мужчин. Особенно агрессия проявлялась после алкоголя. Долго с ней работали, оказывали, в том числе, и психологическую помощь, и медицинскую, помогли получить группу инвалидности. В итоге она адаптировалась и устроилась швеей на производство. Вот только спиртное теперь не принимает. Знает, что может «снести голову», - поясняет мужчина.

ИСТОРИИ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Однако есть и положительные примеры.

- Если человек искренне раскаялся, перестал винить во всех бедах окружающих, стал требовательным к себе, своим поступкам и по-настоящему захотел вернуться к здоровой нормальной жизни, то у него все получится, - поясняет Александр Георгиевич.

Так, в Донецке Ростовской области живет счастливый многодетный отец, в прошлом – бывший заключенный.

После тюрьмы он нашел хорошую работу, затем – жену, а после стал отцом троих детей.

- Еще очень важно, если на свободе ждут родные, жены. Есть примеры, когда именно жена своей верностью помогает освободившемуся мужу поверить в себя, как можно быстрее адаптироваться к современной жизни. Так, женщина много лет верно ждала супруга из тюрьмы. После тюрьмы именно благодаря этому у мужчины дела быстро пошли в гору. Мужчина стал успешно осваивать сферу IT, - говорит профессор.

Кстати, за помощью в реабилитационный центр обращаются из других регионов России: из Крыма, Ставрополя, Краснодарского края, из Воронежа и Москвы. Руководитель центра, священник иерей Андрей Мнацаганов никому не отказывает.

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