Болельщики «Зенита» уйдут с матча с «Ростовом». Что произошло

Фото: ФК "Ростов".

Болельщики ФК «Зенит» уйдут с 60-й минуты матча с «Ростовом» 3 декабря. Свою позицию они объяснили на объединенном сайте фанатов ФК «Зенит».

Болельщики решили выразить протест после матча с ЦСКА. 28 ноября в конце игры фанаты «армейцев» устроили файер-шоу, после чего полицейские заблокировали целую трибуну. В заявлении говорится, что в итоге силовики задержали и доставили в отделы более 400 человек. 50 человек привлекли к ответственности.

Болельщики пишут, что это уже не первый случай «пресечения неугодных фанатских активностей» и «подавления фанатского сообщества как такового». На этот раз они решили выступить против жестких действий полиции.

— В знак солидарности с фанатами «ЦСКА», мы на 60-й минуте матча уйдем с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему, — говорится в обращении.

Болельщики попросили команду с пониманием отнестись к ситуации.

По официальным данным МВД, в отношении задержанных фанатов был составлен 51 протокол об административной ответственности. Половину из них, 25 человек, обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении соревнований. 23 посетителей матча — в распитии алкоголя в запрещенных местах. Еще двоих болельщиков собираются привлечь по статье «Мелкое хулиганство», одного — по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

В сообщении полиции также говорится, что стадион не соответствовал требованиям безопасности. Так, не проводилась видеосъемка секторов, где находились наиболее активные фанаты.

Напомним, матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 3 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 на стадионе «Газпром Арена».

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