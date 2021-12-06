Как заработать на фанатах корейского сериала "Игра в кальмара", придумали ростовчане

«Игра в кальмара» — это самый захватывающий корейский триллер-сериал 2021 года. Фото: кадр из фильма

Казалось, совсем недавно вышел корейский веб-сериал «Игра в кальмара», а уже успел наделать шума во всем мире.

Он вышел в сентябре этого года, а уже в октября стал самым популярным. Смысл в том, что 456 участников, находящихся за чертой бедности принимают участие в игре с денежным призом в размере около 40 миллионов долларов. Чтобы получить деньги, участники должны сыграть в шесть детских игр. И только победитель сможет выбраться из игры живым и с деньгами.

Предприимчивые люди в первые дни выхода дорамы стали придумывать различные мерчи, а некоторые магазины выпустили форму, как в игре.

«ОТОРВЕМСЯ ОТ ЭКРАНОВ»

Ростовчане оказались куда более смекалистыми, решившись на целый бизнес. Так, в будни - аккурат в центре города можно встретить человека в красном костюме надзирателя из сериала «Игры в кальмара». Он раздает прохожим визитки-приглашения в точности как из фильма. Ростовчане, не знающие о нашумевшем фильме, косыми взглядами обходят человека в красном. А молодежь, наоборот, с интересом берет приглашение.

- Игра продолжается, ты приглашен, - написано в визитке.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» решила под видом игрока подробнее узнать, какими способами организаторы игры смогут оторвать ростовчан от экранов смартфонов.

"НЕ ШЕСТЬ, А СЕМЬ"

Набрав номер из визитки, звоню. Ответили почти сразу же, но, правда, не так эффектно, как это было в фильме. А мои мечты о таинственных организаторах разбились в прах: игру, как оказалось, организовывает фирма, специализирующаяся на квестах. Все же решаю узнать все детали.

- Когда проходят ваши игры? - интересуюсь я.

- Обычно по субботам и воскресеньям. Но, если вам срочно, можем устроить и в будни, - отвечает мне голос на том конце провода.

- А что вы подразумеваете под срочно? - уточняю я.

- Если у вас корпоратив или День рождения. Но тогда вы сами ищете себе команду. А по выходным игроки разные набираются.Если вы со своими знакомыми и друзьями, то минимум 15 человек. Максимум - 100. Кстати, мы можем устроить и выездную игру, если захотите, - ответили мне.

- У вас шесть игр, как в сериале? - продолжаю разговор.

- Семь. Шесть, как в сериале, а седьмая игра тайная. О ней вы узнаете во время квеста. Дело в том, что последняя игра из второго сезона, - приоткрывает мне завесу тайны сотрудник квеста.

- Если игрок на одном из этапов проиграет, что с ним будет? - с настороженностью уточняю я. - Мало ли, вдруг, как в сериале, решат избавиться в прямом смысле слова.

- Проигравшим бояться за жизнь не стоит, - успокаивает меня телефонный голос. - Мы им просто за неудачный этап не будем начислять баллы. А в следующий этап они проходят. И тот, у кого наберется большое количество баллов за все семь игр, получит приз.

У большинства людей в мире с кредитами как раз большие проблемы. Фото: кадр из фильма

ИГРАЮТ ВСЕ: И ТЕ, КТО БЕЗ QR-КОДА

- Что за приз? Не могу сказать. Узнаете в конце игры, - сохраняет интригу сотрудник квеста. - Кстати, у нас три типа игры. Для взрослых, для детей и смешанный вид. Но для детей игра в облегченном варианте.

- А что с формой. Вы ее выдаете или можно купить?

- Да. Форму выдаем только на время игры. Потом вы обязаны ее вернуть. Но, если хотите, то ее можно приобрести и после квеста - правда, с полной предоплатой. Стоить она будет всего 6 000 рублей плюс 1,5 тысячи за квест. Номер игрока на ней будет либо «001», либо «456» (номера главных героев в «Игре в кальмара», - прим. автр.). Других нет.

- Чтобы к вам попасть, нужен QR-код, - уточняю на всякий случай.

- Нет, вход полностью свободный.

Так что хотите получить адреналин, который не выдержит даже коронавирус, то ростовский квест к вашим услугам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал феноменом

Азиатский телепродукт со странным для русского человека названием «Игра в кальмара» выскочил как чертик из табакерки. Никто не ждал от этого проекта чего-то выдающегося, но за первые 4 недели, что он доступен на стриминговом сервисе Netflix, его посмотрели 142 миллиона человек. Это рекорд сайта (подробности)

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