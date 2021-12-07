Отец-одиночка из Батайска нашел мать пятерым детям, но внезапно овдовел

Роман Курсиш и дети внезапно осиротели. По словам мужчины, Светлана подарила его семье пять лет счастья. Фото: из архива героя публикации

Житель Батайска Ростовской области, 46-летний Роман Курсиш, сам воспитывает пятерых детей. Мать бросила ребятишек много лет назад. На тот момент самой младшей дочери было всего три годика. Но отец детей не спасовал перед трудностями и как мог был для детворы и за папу, и за маму.

"ПРИШЛОСЬ УЧИТЬСЯ ЗАПЛЕТАТЬ КОСИЧКИ"

- Было сложно. Пришлось учиться заплетать косички, готовить разнообразнее. Я стал не только добытчиком, но и няней, кухаркой, домработником, школьным учителем. А еще понимал: папа - хорошо, но ребятам нужна и женская забота, - рассказывает мужчина.

Несколько лет многодетный отец искал ту, с которой создаст семью. Но, как оказалось, найти ту, которая откроет свое сердце многодетному отцу и примет столько детей, не так-то просто.

Но пять лет назад токарь из Батайска познакомился со Светланой. Так сложилось, что у нее не получилось родить своих детей. Женщина жила с престарелой мамой. Но и Светлана, и Роман сразу почувствовали в друг друге родственную душу, а потом пришли и чувства.

"О БУДУЩЕМ ДУМАТЬ СИЛ ПРОСТО НЕТ"

Пара поженилась, и Роман с детворой переехал к Светлане. Все пять лет батайчане жили душа в душу. Женщина приняла ребят как родных.

- Последние два года Света хворала, работу на заводе она оставила. Я стал единственным добытчиком, - рассказал Роман корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

По словам мужчины, точный диагноз супруге так и не поставили. Но многодетный отец утверждает, что у жены были проблемы с ногами.

- Летом она лежала в больнице, прошла обследование, явных отклонений в здоровье не было, - говорит мужчина. - А сегодня у нее резко упала температура, вызвали "скорую".

Но врачи ничем не смогли помочь: Светлана скончалась.

- Для меня и для детей это огромная утрата, - говорит раздавленный горем Роман Курсиш. Она подарила нам пять лет счастья. Все эти годы у нас была полная и любящая семья. Сейчас я просто раздавлен горем. Что будет дальше - не знаю. А о будущем сил думать просто нет.

КСТАТИ

Если вы хотите помочь многодетному отцу, нуждающемуся сейчас в каждой копейке, в можете это сделать, переведя деньги по номеру телефона: + 7 908 194-58-06 (Карта на имя Роман Евгеньевич К.)

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