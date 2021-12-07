Росстат показал, как в Ростовской области изменились цены на шампанское и красную икру

Публикуем цены на товары. Фото: Василий Вахрин

Стало известно, как изменились цены на отечественные игристые вина и красную икру. По данным Росстата, стоимость главного новогоднего напитка почти не изменилась, а вот деликатес подорожал ощутимо.

С начала года красная икра подорожала на 13%, за последние полгода — на 4%. В октябре килограмм игры стоит около 5 106 рублей. Баночка на 140 граммов стоит около 715 рублей, на 90 граммов — около 460 рублей.

Стоимость игристых вин, судя по статистике, увеличилась незначительно — на 3% с января по октябрь и на 1% с мая по октябрь. В октябре средняя стоимость напитка оценивалась в 424 рубля за литр. Бутылка объемом 750 мл обойдется почти в 318 рублей.

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