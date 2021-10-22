Ростов стал лидером в регионе по самым высоким ценам на продукты питания

Дорогой по-прежнему остается молочка Фото: Андрей АБРАМОВ

Ростовстат опубликовал цены на продукты питания по всей Ростовской области. Ростов среди других донских городов занял первое место в рейтинге высоких цен на продукты.

Самым дорогим продуктом на сегодняшний день в донской столице является мясо. Средняя цена на охлажденное курицу достигла 179 рублей за килограмм. В то время как в Миллерово мясо птицы можно приобрести за 155 рублей.

Цены на баранину в Ростове тоже не радуют. За килограмм придется отдать 480 рублей, когда в Шахтах такой же кусок обойдется на 68 рублей дешевле.

Цены на молочку остаются стабильными: она как была труднодоступной для горожан, так и остается.

А вот цены на картофель - больная тема ростовчан. Этот корнеплод подорожал не только в донской столице, но и во всем регионе. Средняя стоимость килограмма – 47 рублей, а в Миллерово - 42.

Однако, не все так печально. В Ростове нашлись и дешевые продукты. Например, килограмм моркови стоит стоит всего 37 рублей, а в Таганроге – 40.

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