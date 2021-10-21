Комбинат из Ростовской области заподозрили в распространении африканской чумы

В тушах нашли геном вируса африканской чумы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Россельхознадзор подозревает несколько компаний из Ростовской области в распространении африканской чумы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

12 октября исследователи отобрали пробы от свиных полутуш, поставленных в исправительную колонию в Уральском федеральном округе. Федеральный центр охраны здоровья животных выявил в пробах геном вируса африканской чумы.

Россельхознадзор установил, что мясо поступило из комбината «Донской» из Ростовской области. Предприятие получало свиноводческую продукцию от белгородских хозяйств. Однако в продукции для колоний сырье этих хозяйств не использовалось. При этом на туши были нанесены клейма белгородской компании.

Россельхознадзор заподозрил ветеринарную службу в том, что она изменила в документах номер ветеринарного клейма, которое указывало на истинное происхождение мяса. Таким образом, одного белгородского производителя заменили на другого. При этом всего «Донской» ввел в оборот около 16 тонн продукции, производитель которой неизвестен. Все документы подписывал ветеринарный врач Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных.

— На основании этих фактов у Россельхознадзора есть основания полагать, что на ростовском предприятии при попустительстве ветеринарной службы, возможно, осуществляется подлог мяса свинины, полученного от больных АЧС свиней, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство обратилось в ФСБ и МВД России.