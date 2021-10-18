Владелец продуктового магазина в Таганроге заплатит штраф за просроченные пельмени

Продукция была изъята, а предпринимателю выписан штраф в 20 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россельхознадзор в ходе проверки магазина с животноводческой продукцией в Таганроге выявил целый ряд нарушений ветеринарного законодательства. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Во время проверки было найдено пять килограммов пельменей и охлажденной печени цыпленка бройлера с истекшим сроком годности. А в холодильной камере того же магазина были обнаружены четыре килограмма куриных охлажденных крыльев без маркировки.

- Россельхознадзор напоминает, что именно маркировка дает покупателю необходимую информацию о продукте, а именно: дату изготовления пищевой продукции, срок годности пищевой продукции, условия хранения пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации или ограничения по использованию, показатели пищевой ценности пищевой продукции. Отсутствие маркировочных данных является грубым нарушением ветеринарного законодательства, - напоминают в Россельхознадзоре.

В результате предпринимателю был выписан штраф в 20 тысяч рублей, а продукция была изъята и уничтожена владельцем.

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